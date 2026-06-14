La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) acordó rechazar las propuestas presentadas por el gobierno federal en materia educativa y de seguridad social, ratificó sus demandas centrales y acordó fortalecer la huelga nacional, el plantón instalado en la Ciudad de México y las movilizaciones en todo el país.

Los acuerdos fueron aprobados durante la Asamblea Nacional Representativa (ANR), máxima instancia de decisión de la organización, que concluyó la madrugada de este domingo con la participación de 249 delegados de las distintas secciones que integran el magisterio disidente.

De acuerdo con el resolutivo, la CNTE mantendrá su exigencia de abrogar la reforma educativa impulsada durante los gobiernos de Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, así como la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007, consideradas por la organización como sus principales demandas.

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La Asamblea determinó además rechazar formalmente las propuestas planteadas por el gobierno federal durante las mesas de negociación, al considerar que no ofrecen soluciones de fondo a las exigencias relacionadas con educación, jubilaciones y seguridad social.

Como parte de los acuerdos, los delegados resolvieron fortalecer la continuidad de la huelga nacional y mantener la exigencia de apertura y seguimiento de mesas tripartitas con carácter resolutivo para todos los contingentes de la Coordinadora en las entidades donde tiene presencia.

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Asimismo, acordaron impulsar una movilización nacional más amplia en defensa de la seguridad social, con la participación de diversos sectores sindicales y sociales.

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La Asamblea también avaló que la Comisión Nacional Única de Negociación de la CNTE dé seguimiento a los acercamientos con las autoridades federales y definir nuevas rutas de acción.

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Otro de los acuerdos fue exigir la reparación del daño para los integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), Proceso Columbo González y Octavio Romero Jerónimo, quienes resultaron heridos durante los hechos registrados el pasado 1 de junio.

Además, los delegados aprobaron reinstalar la Asamblea Nacional Representativa el próximo 15 de junio a las 20:00 horas para evaluar el desarrollo de la jornada de lucha y determinar nuevas acciones.

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En el apartado de tareas, la organización acordó integrar una comisión de la Dirección Política Nacional para reorganizar el plantón nacional y garantizar la seguridad de los contingentes movilizados que permanecen en la capital del país.

También instruyó a la Comisión de Documentos a elaborar un posicionamiento político sobre lo que calificó como la deficiente atención del gobierno federal a las demandas centrales del movimiento magisterial.

La CNTE acordó además fortalecer sus medios de comunicación y unificar el mensaje difundido por las distintas secciones para mantener una postura común frente a la opinión pública.

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De igual forma, resolvió intensificar la difusión de las causas de la huelga nacional mediante carteles, volantes, perifoneo, infografías y otras acciones informativas.

En el apartado de pronunciamientos, la Asamblea expresó su rechazo al gobierno federal al acusarlo de incumplir el compromiso de atender a cada uno de los contingentes de la Coordinadora mediante mesas tripartitas con carácter resolutivo.

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Asimismo, exigió la liberación de la activista Kenia Inés Hernández Montalván y de Jessie Alejandro Montaño Sánchez, quienes permanecen privados de la libertad y a quienes la organización considera presos por motivos políticos.

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La CNTE también se pronunció contra el retiro de integrantes del Movimiento de Bases Magisteriales de Tlaxcala que mantenían un campamento de protesta en el Zócalo de esa entidad, responsabilizando de los hechos a funcionarios del gobierno estatal.

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Además, demandó atención inmediata a los planteamientos del Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores de Gobierno del Estado de San Luis Potosí, cuyos integrantes, señaló, han sido afectados por decisiones de la administración estatal.

Otro de los pronunciamientos fue dirigido contra las autoridades de Nuevo León por los hechos ocurridos el pasado 11 de junio en la Macroplaza de Monterrey, donde maestras identificadas con la CNTE denunciaron agresiones, encapsulamiento e intimidaciones por parte de elementos de seguridad pública.

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Por estos hechos, la organización responsabilizó al gobernador Samuel García y exigió la destitución inmediata del director de Gobierno de la entidad, Adrián Alejandro Martínez Sánchez.

Como parte de su plan de acción, la Coordinadora confirmó para este lunes la liberación de casetas de peaje en los accesos a la Ciudad de México y acciones similares en los estados donde mantiene presencia, además de una conferencia de prensa de sus dirigentes nacionales y la reinstalación de su Asamblea Nacional Representativa para dar seguimiento a la huelga nacional.

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