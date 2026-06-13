Tras una consulta a sus bases, la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) determinó continuar con la huelga nacional y el plantón en el zócalo de la ciudad de Oaxaca.

Por una mínima diferencia de votos, los profesores rechazaron un receso en su paro indefinido de labores y movilizaciones tanto en la capital del estado como en la Ciudad de México; y por mayoría, rechazaron las respuestas del gobierno federal a sus demandas centrales.

Dentro de la consulta, únicamente la gran mayoría dijo estar de acuerdo con iniciar una “ruta crítica” con las autoridades para analizar las propuestas de solución a sus exigencias.

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En la pregunta ¿estás de acuerdo con la propuesta de ruta para la desaparición de la USICAMM?, cuatro mil 791 respondieron que sí y siete mil 904 que no, una diferencia de tres mil 113 a favor del no.

Los profesores, en la segunda pregunta ¿estás de acuerdo con el planteamiento en materia de seguridad social que propone el ISSSTE?, dos mil 95 respondieron que sí y 10 mil 240 que no, un diferencia de ocho mil 145 a favor del no.

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En la tercera pregunta ¿estás de acuerdo en que se inicie una ruta crítica interdisciplinaria Segob-CNTE-ISSSTE, poniendo al centro la contrapropuesta construida por la Conajud en materia educativa y de seguridad social?, nueve mil 49 respondieron que sí y tres mil 43 que no, una diferencia de seis mil 6 a favor del sí.

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Y finalmente, en la pregunta ¿estás de acuerdo en un receso (de la huelga nacional) sin renunciar a las demandas centrales de la CNTE?, seis mil 162 respondieron que sí y seis mil 337 que no, una diferencia apenas de 175 votos a favor del no.

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Al término de la asamblea estatal de la Sección 22 del SNTE a la 1:36 horas de esta mañana, la secretaria general Yenny Aracely Pérez Martínez llamó a fortalecer la participación de todas las delegaciones sindicales y de los centros de trabajo.

“Vamos a hacer lo propio de la estructura con los llamados pertinentes para esta movilización”, expresó la líder sindical.

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