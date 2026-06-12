Culiacán, Sin. a 12 de Junio.- La Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcenas Ibarra, anunció que se va a realizar una evaluación conjunta del riesgo integral que implica la construcción de la planta que se construye en la bahía de Ohuira, en Topolobampo, Ahome, para producir amoniaco.

Tras una larga reunión privada con miembros de las comunidades indígenas y del Colectivo, denominado “Aquí No”, la funcionaria dio a conocer que se llegaron acuerdos, en cuanto a la instalación de cuatro mesas de trabajo.

Señaló que en esta reunión celebrada en la ciudad de Los Mochis, en la que estuvieron presentes las personas inconformes por este proyecto industrial que esta en construcción, y funcionarios de las diversas dependencias federales que están relacionadas a los permisos otorgados en el pasado y los asuntos de los impactos ambientales.

La funcionaria federal explicó que será la próxima semana, cuando queden instaladas las mesas, cada una con sus propias responsabilidades, una será de dialogo entre las partes involucradas y otras las encargadas de evaluar los riesgos de impactos ambientales en la bahía de Ohuira, en Topolobampo.

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Subrayó que se va a realizar una evaluación conjunta entre autoridades, pobladores y miembros del colectivo “Aquí No”, para determinar si priva un riesgo integral, la operación de esta planta de la empresa Gas y Petroquímicas de Occidente.

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Citó, también, que será necesario, que se atienda las necesidades de los servicios públicos en las comunidades indígenas de la zona de Topolobampo, como parte integrar de las acciones que se van a efectuar.

La semana pasada, la empresa Gas y Petroquímica de Occidente que se construye en la bahía Ohuira, en Topolobampo, Ahome, para producir hasta 800 mil toneladas anuales de amoniaco, divulgó que este proyecto cuenta con estudios ambientales y especializados que garantizan que no va a generar un impacto en esa zona.

Ante las recientes manifestaciones de ambientalistas e indígenas de esa región del norte del estado que se oponen a que se continúe con sus instalaciones, la firma que tiene en proceso una inversión inicial de mil 600 millones de dólares, a través de un comunicado afirmó que esta planta no representa un riesgo para la bahía.

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La firma, denominada GOP que desde hace trece años, inició los trámites ante las diversas instancias federales, estatales y municipales para edificar una planta para generar fertilizantes para la agricultura externó que la edificación, cuenta con todos los estudios técnicos y evaluaciones ambientales y autorizaciones de las instancias gubernamentales.

Citó en su comunicado que a lo largo de los años, se han cubierto todos los requisitos en evaluaciones, estudios de impacto ambiental e incluso consultas públicas entre las diversas comunidades indígenas de la región de la bahía de Ohuira, en Topolobampo.

La empresa Gas y Petroquímica de Occidente hizo notar que cuentan con una larga experiencia internacional en la producción de amoniaco, metanol y fertilizantes, lo que garantiza que estas nuevas instalaciones pueden operar con eficiencia.

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