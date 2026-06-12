Cuernavaca, Mor.-El Gobierno de Morelos puso en operación la plataforma digital visitmorelos.mx, una herramienta tecnológica diseñada para centralizar la oferta turística del estado y permitir la comercialización directa de servicios sin intermediarios.

La estrategia busca un impacto económico inmediato en las empresas locales al transferir el control de las ventas a los prestadores de servicios, dijo la gobernadora Margarita González Saravia.

La secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora, calificó el arranque de la plataforma como un cambio estructural que garantizará la permanencia de los negocios turísticos a través de la venta directa y la digitalización.​

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Como parte de la campaña de posicionamiento de la marca "Morelos, La Primavera de México", la gobernadora González Saravia entregó las primeras 12 placas de identidad a representantes de diferentes sectores. Foto: Especial.

El nuevo portal divide la oferta por segmentos de mercado, cuenta con funciones de accesibilidad para personas con discapacidad y permite a los empresarios administrar perfiles propios para conectar de forma directa con los consumidores.​

Como parte de la campaña de posicionamiento de la marca "Morelos, La Primavera de México", la gobernadora González Saravia entregó las primeras 12 placas de identidad a representantes de los sectores de aventura, bodas, comunitario, deportivo, entretenimiento, gastronómico, naturaleza, reuniones, recreativo, salud, inclusivo y guías de turistas.​

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Al concluir el acto, las autoridades dieron el banderazo de salida a autobuses de la empresa Pullman de Morelos rotulados con la marca oficial, los cuales iniciaron rutas de promoción visual en las carreteras del centro del país.

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