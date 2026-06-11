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Cuernavaca, Mor.- Un despliegue simultáneo de grupos armados provocó la activación de la alerta máxima de seguridad en la zona sur del estado durante la madrugada de este jueves. Comandos a bordo de camionetas y motocicletas burlaron la vigilancia policial para colgar de forma masiva narcolonas en los municipios de Tetecala, Miacatlán, Coatlán del Río y Mazatepec.
Los mensajes exponen de manera directa una red de presunta colusión entre corporaciones policiacas locales y células del crimen organizado. El contenido de las mantas, dirigido a mandos de las fuerzas federales y estatales, detalla operaciones delictivas específicas como extorsión, secuestro y cobro de piso bajo la supuesta protección de autoridades de la región.
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La incursión delictiva forzó una movilización de contingentes de la Policía Estatal, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional. Las fuerzas combinadas implementaron retenes y patrullajes de saturación en las carreteras principales, accesos vehiculares y brechas de las demarcaciones afectadas, extendiendo el cerco a los municipios vecinos de Coatetelco y Amacuzac.
Las lonas fueron retiradas por los efectivos de seguridad y puestas a disposición de las autoridades ministeriales correspondientes. La Fiscalía General del Estado (FGE) inició las carpetas de investigación para analizar los textos y rastrear la identidad de los operadores que coordinaron el despliegue de propaganda criminal.
LL
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