En el último día de la suspensión del servicio de la Línea 3 del Cablebús por trabajos de mantenimiento, usuarios reportaron que los traslados en las unidades de apoyo de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) redujeron su tiempo pues hicieron 20 minutos y no los 40 minutos del principio; pero nada comparable con los 10 minutos del transporte elevado.

Los pasajeros comentaron que el recorrido entre Los Pinos / Constituyentes y Vasco de Quiroga conforme avanzaron los días de la suspensión, la operación del RTP se volvió más ágil.

RTP acorta traslados por cierre de la Línea 3 del Cablebús; apoyo gratuito aun duplica tiempo del servicio elevado. Foto: Arantxa Meave

EL UNIVERSAL publicó que, durante el primer día de la suspensión, el pasado 13 de julio, usuarios reportaron que en algunos horarios los traslados llegaron a extenderse hasta 40 minutos.

Charlie, quien tomó el RTP en Constituyentes, comentó que este domingo su recorrido a Vasco de Quiroga tomó alrededor de 20 minutos, pero mencionó que normalmente hacia 10 minutos.

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"Hoy estuvo muy rápido, ya sabíamos dónde tomar el RTP y casi no había fila; me hice como 20 minutos y ya mañana (hoy) regresamos al Cablebús", dijo.

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Añadió que, a diferencia de los primeros días del cierre, este fin de semana encontró una mejor organización y menor tiempo de espera para abordar las unidades de apoyo.

RTP acorta traslados por cierre de la Línea 3 del Cablebús; apoyo gratuito aun duplica tiempo del servicio elevado. Foto: Arantxa Meave

Norma García, usuaria habitual de la Línea 3, señaló que el mayor reto durante la suspensión fue la caminata para llegar al punto donde salían los RTP.

"Lo que más se me complicó fue la subida de regreso para llegar a los camiones; para nosotros sí cuesta un poco más de trabajo", expresó.

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Mencionó que el trayecto fue más lento que el Cablebús, dijo que el servicio permitió mantener la movilidad de los usuarios durante las labores de mantenimiento.

"Sí se siente más lento que el Cablebús, pero ya es el último día y qué bueno que terminaron”.

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RTP acorta traslados por cierre de la Línea 3 del Cablebús; apoyo gratuito aun duplica tiempo del servicio elevado. Foto: Arantxa Meave

Áaron, pasajero del RTP, refirió que su recorrido fue de 25 minutos, 15 más de lo que hace regularmente. "Si fue más lento, no algo enorme pero sí se sintió", comentó.

Dijo que, las paradas se encuentran una o dos calles lejos de la entrada del Cablebús por lo que caminó más.

dmrr