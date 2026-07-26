Este lunes 27 de julio arranca la revisión anual de la Línea 2 del Cablebús que va de Constitución de 1917 a Santa Marta, en Iztapalapa, por lo que su operación se verá afectada.

Esta revisión se realizará en dos partes: de Xalpa a Santa Marta desde este lunes y hasta el 2 de agosto; mientras que, del 3 al 9 de agosto, se inspeccionará el tramo de Constitución de 1917 a Xalpa.

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Durante esta revisión anual, unidades de la RTP brindarán servicio gratuito en los tramos sin servicio.

En la Línea 2 se llevarán a cabo actividades de mantenimiento preventivo y predictivo que incluyen la sustitución de rodamientos de cuatro poleas motrices y retorno, el mantenimiento mayor a todos los sistemas de frenado y la inspección especial y control de dos balancines de poste, además de la intervención a sistemas motrices, de tensión, sincronización, accionamientos de rescate y elementos de seguridad, entre otros. También las actividades de conservación para las estaciones, infraestructura asociada y subestaciones.

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