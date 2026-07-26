La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por persistencia de lluvias fuertes para esta tarde y noche en las alcaldías:

Azcapotzalco

Gustavo A. Madero

Tlalpan

Lo anterior porque se pronostica lluvia de entre 15 y 29 mm y caída de granizo, entre las 19:00 y las 21:00 horas.

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Peligros asociados

Los peligros asociados son:

Riesgo de resbalones

Caídas para peatones

Posibles afectaciones en techos y canaletas

Reducción de la visibilidad en vialidades durante la precipitación

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Recomendaciones

Se recomienda a la población:

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Limpiar desagües y coladeras para evitar encharcamientos

Evitar transitar por zonas de pendiente donde el suelo pueda volverse resbaloso

Ubicar a los animales de compañía en una zona de menor riesgo

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Números de emergencia

Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos

9-1-1

555658-1111 de Locatel

555683-2222 de la SGIRPC.

dmrr