Metrópoli | 26-07-26 | 20:54 |

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil () activó la alerta amarilla por persistencia de lluvias fuertes para esta tarde y noche en las alcaldías:

  • Azcapotzalco
  • Gustavo A. Madero
  • Tlalpan

Lo anterior porque se pronostica lluvia de entre y caída de granizo, entre las 19:00 y las 21:00 horas.

Lee también

Peligros asociados

Los peligros asociados son:

  • Riesgo de resbalones
  • Caídas para peatones
  • Posibles afectaciones en techos y canaletas
  • Reducción de la visibilidad en vialidades durante la precipitación

Lee también

Recomendaciones

Se recomienda a la población:

[Publicidad]

  • Limpiar desagües y coladeras para evitar encharcamientos
  • Evitar transitar por zonas de pendiente donde el suelo pueda volverse resbaloso
  • Ubicar a los animales de compañía en una zona de menor riesgo

Lee también

Números de emergencia

Ante cualquier , comunicarse a los teléfonos

  • 9-1-1
  • 555658-1111 de Locatel
  • 555683-2222 de la SGIRPC.

dmrr

[Publicidad]

TEMAS RELACIONADOS

Google News

[Publicidad]