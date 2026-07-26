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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por persistencia de lluvias fuertes para esta tarde y noche en las alcaldías:
- Azcapotzalco
- Gustavo A. Madero
- Tlalpan
Lo anterior porque se pronostica lluvia de entre 15 y 29 mm y caída de granizo, entre las 19:00 y las 21:00 horas.
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Peligros asociados
Los peligros asociados son:
- Riesgo de resbalones
- Caídas para peatones
- Posibles afectaciones en techos y canaletas
- Reducción de la visibilidad en vialidades durante la precipitación
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Recomendaciones
Se recomienda a la población:
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- Limpiar desagües y coladeras para evitar encharcamientos
- Evitar transitar por zonas de pendiente donde el suelo pueda volverse resbaloso
- Ubicar a los animales de compañía en una zona de menor riesgo
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Números de emergencia
Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos
- 9-1-1
- 555658-1111 de Locatel
- 555683-2222 de la SGIRPC.
¡Prepara la sombrilla! Prevén lluvias fuertes con granizo en la CDMX; ambiente caluroso dará paso a tormentas por la tarde
dmrr
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