La lista de habitantes para la cuarta temporada de "La casa de los famosos México" sigue creciendo.

A los 16 nombres ya confirmados se sumó el del influencer Luis Chaparro, la segunda sorpresa en la gala de inicio del programa.

"Soy ocurrente, elocuente y muy carismática", así fue como se describió el creador de contenido en su video de presentación.

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Chaparro confesó que su carrera frente a las cámaras podría ser una de las grandes ventajas que tiene, y es que ha aprendido a ser él mismo.

El joven de 29 años también aseguró que suele ser directo con las personas, pero una de las cosas que podría jugarle en contra es que no sabe disimular y su cara puede revelar aquellos pensamientos que prefiera guardarse.

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Con 584 mil seguidores en Instagram, más de 8 millones en TikTok y varios más en YouTube, Luis es una de las caras más conocidas en redes sociales, además sostiene una relación amorosa con la actriz Andrea Mextli.

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