La cuarta edición de "La casa de los famosos México" está sólo a unas horas de comenzar y, como ocurrió en las temporadas pasadas, sus futuros habitantes ya se encuentran aislados y compartiendo sus últimos posts antes de entregar sus celulares e integrarse al reality, ¿Cómo se sienten?, ¿Qué expectativas tienen?

Fue hace un año, el 27 de julio de 2025, cuando se estrenó la tercera temporada de "LCDLFM", resultando, 71 días después de convivencia, Aldo de Nigris el ganador de esa edición.

Ahora, los nuevos habitantes de "la casa" se preparan para su ingreso y, algunos de ellos, han recurrido a las redes sociales para interactuar con sus seguidores, antes de que pierdan toda comunicación con el exterior.

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Yahir

Uno de ellos fue Yahir que, anoche, realizó una transmisión en vivo, en donde contestó a las preguntas que sus fans le formulaban.

"Aquí, reportándome desde el encierro, oigan, ya falta menos, ya falta poco, ya estamos a unas cuantas horas, ando pasando a saludar, ando pasando a darles las gracias, la neta, mucha gente enviándome cariño, consejos, choro de consejos".

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El cantante de "La locura" también abordó las críticas que ha recibido, desde que fue presentando como participante confirmado del reality; algunos usuarios de redes aseguraron que la edad estaba cobrándole estragos.

Resiliente, el exacadémico reconoció que está envejeciendo y no tiene ningún empacho de que su apariencia lo refleje.

"Neta, sí está cañón, eso de que me duelen las rodillas, no es mentira, para nada, eso de que estoy más viejo, tampoco es mentira, dicen ´oye, ¿Qué le pasó a Yahir?, el aspecto físico´, pues tengo 47 años, me han rodado sin aceite, me ha tocado por todos lados y todo el show, pero pues uno le echa ganitas, la neta, le echa ganitas".

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Raúl Sandoval, su excompañero de "La Academia" le mostró su apoyo, en los comentarios del post, señalándole que él ya es su participante favorito.

"Échale corazón, compa, nomás lo que tú sabes".

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Karina Torres

La influencer Karina Torres también ya se encuentra mentalizada para lo que podría enfrentar en los próximos dos meses y medio y, a través de sus redes, mostró que ya cuenta con los productos de limpieza facial que usará, cada mañana, dentro del reality de Televisa.

Además, aprovecho su ingreso a "la casa", para realizar diferentes descuentos en su agencia de viajes, "Kary por el mundo", a través del lema "las promociones más famosas".

Ernesto Laguardia

En un video, grabado desde su casa, Ernesto Laguardia aparece empacando trajes de vestir, mientras solicita a sus seguidores que, en caso de ser nominado, lo favorezcan con su voto para permanecer en el reality; también compartió un video junto a su esposa, Patricia Rodríguez, a la que abrazó tiernamente antes de comenzar su participación en el programa.

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"Llegó el día, finalmente, ya estamos listos, por favor, cuando me nominen, voten por mí, team Laguardia".

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Yanet García

En el caso de Yanet García, ya ha comenzado con su estrategia, pues sin importar que aún no se estrena la cuarta temporada, ya impulsó una temática en la que pide a las personas que la apoyarán, que compartan un video o fotografía con un sombrero, el clásico sombrero norteño, pues ella es originaria de Monterrey.

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"Vayan buscando su sombrero favorito, porque esto apenas comienza, de Monterrey para el mundo".

Cynthia Klitbo

Por su parte, Cynthia Klitbo compartió un conmovedor video, donde aparece junto a su hija, Elisa, al borde del llanto, debido al tiempo en que la dejará de ver y se mantendrán incomunicadas, recordándole que, si se ausentará de casa, es por un fin en común.

"Mi amorcito, ya me voy, mi amor perdóname por no estar en tu cumpleaños, pero tampoco estuviste conmigo el Día de las Madres, pero tú sabes que esto es mucho por tu universidad, que hay que trabajar, me duele mucho que, ni siquiera, voy a poder estar en contacto contigo, pero bueno, te vas a la casa de tu tía Isabel, te portas bien, te cuidas mucho, hija, te voy a extrañar mucho, esto va por las dos y, como siempre, gracias por tu apoyo, mi amor, te amo, cielo, mucho".

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Memo Schutz

Memo Schutz, el comentarista de deportes, ha sido de los últimos en pronunciarse, aprovechó minutos antes de entregar su teléfono móvil para dirigirse a sus seguidores:

"Hijo, ya... no hay plazo que no se cumpla y, estamos a minutos, de que quede desconectado, estoy nervioso, estoy ansioso, es una experiencia única, irrepetible, diferente, pero estoy convencido que nos vamos a divertir muchísimo y, aunque vaya a extrañar mucho a mi familia y, mi día a día, por ustedes que, finalmente, sus deseos son mis órdenes, si consideran que debemos estar mucho tiempo en "LCDLFM", que así sea".

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