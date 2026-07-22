Yanet García sabe que entrar a La Casa de los famosos México implica exponerse al escrutinio del público. La conductora y modelo, anunciada como la habitante número 15 del reality, asegura que no teme a una posible cancelación en redes sociales y que, si llega a ocurrir, prefiere tomarla como una oportunidad de crecimiento.

“Si hay funa, aprender de dónde viene y qué hice. Somos seres humanos y siempre hay un crecimiento”, dice la llamada Chica del Clima.

Lejos de pensar en una larga estancia dentro del programa, García afirma que llega sin expectativas y con la intención de disfrutar cada día de la experiencia, dejando su permanencia en manos de la audiencia.

“Estoy lista para salir a la semana, pero voy a disfrutar el momento y vivirlo. Si el público me da la oportunidad de estar más semanas, yo feliz; que pase lo que tenga que pasar, sin expectativas”, expresa.

La presentadora y modelo explica que tampoco piensa usar el reality show para ventilar sus relaciones amorosas, como las que sostuvo con el actor Lewis Howes y con el influencer Doug “Censor” Martin.

“No tengo nada que hablar de mi relaciones pasadas. Yo estoy enfocada en el presente y en la increíble oportunidad de conocer nuevas personas”.

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Yanet reconoce que el encierro, que comenzará este domingo y cuya gala se verá a través de Las Estrellas y VIX, será un escenario distinto a cualquier proyecto que haya realizado, por lo que prefiere no adelantarse a lo que pueda ocurrir con la convivencia entre los habitantes.

Sobre sus nuevos compañeros, comenta que incluso hay participantes con quienes nunca ha compartido, pese a formar parte de la misma empresa, como Memo Schutz.

“No lo conozco como persona, nunca hemos coincidido, pero creo que todos se ven buenas personas. De pronto las cosas pueden cambiar dentro de la casa”.

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Memo, quien es periodista deportivo, reconoce que la decisión de participar no la tomó solo. Antes de aceptar el reto, buscó el respaldo de su familia, a la que cariñosamente llama su “equipo de futbol”.

“Ellos son los que me dieron el banderazo verde. Voy a tratar de que ellos estén orgullosos”.

El comentarista comenta que con su participación busca llevar el deporte a nuevas audiencias.

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“Queremos llevar el deporte a todos los rincones y a todas las generaciones y qué mejor que con La casa de los famosos”, indica.

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