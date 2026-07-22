Amador invita a chismear

Nos cuentan que en el lanzamiento del nuevo Fondo de Capital para México, el secretario de Hacienda, Édgar Amador, literal invitó a las empresas a entrarle al chal. “Yo llamaría a las amigas, a los amigos del sector privado, institucional, empresarial, a que adopten este fondo, que lo comenten, que lo chismeen ahí en sus círculos”, dijo al reconocer que el mejor método para vender algo es la publicidad “de boca en boca, de voz en voz”, lo que causó risas entre asistentes al Club de Banqueros donde se presentó el mecanismo en compañía del presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, Sergio Díaz-Granados, institución que apoyará la iniciativa que arrancará con 10 millones de dólares y en el que el funcionario reapareció tras una larga ausencia de eventos públicos.

Extrabajadores de Mexicana, en pie de lucha

Nos dicen que los extrabajadores de Mexicana de Aviación presionan para que se pueda vender el centro de mantenimiento de aeronaves, conocido como MRO, ubicado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El Sindicato Nacional de trabajadores del Transporte, Transformación, Aviación, Servicios y Similares, de Miguel Ángel Yudico Colin, exige al Comité Técnico del Fideicomiso de Mexicana, en el que participa Aeropuertos y Servicios Auxiliares, que venda lo más pronto, pues el próximo 28 de agosto se cumplen 16 años del cese de operaciones de la aerolínea y, a la fecha, no se ha finiquitado a sus exempleados, quienes también siguen a la espera del segundo pago de 408 millones de pesos por la adquisición de otros bienes que el gobierno federal prometió adquirir.

Sin fecha para el fin del efectivo en casetas

Aunque la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), que encabeza Jesús Esteva Medina, avanza en la actualización de infraestructura y tecnología para el cobro de telepeaje y anunció su instalación en mil 50 carriles de las autopistas de Capufe, nos comentan que no hay fecha para que el efectivo se deje de recibir. Nos explican que la información sigue sin llegar a todos los segmentos de la población, aunque ya autorizaron TAGs de varias marcas. Nos platican que van a comenzar a reducirse el número de carriles que reciben cash para castigar a quienes no se adapten con el tiempo.

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