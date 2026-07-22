Ferrero México invertirá 86 millones de dólares para ampliar su planta de San José Iturbide, Guanajuato, con el objetivo de duplicar su capacidad de producción, incrementar las exportaciones y fortalecer su operación en América del Norte, pese a la incertidumbre por la revisión anual del T-MEC.

El presidente y director general de Ferrero México y Centroamérica, Pietro Paolo Cornero, dijo que para la firma el principal desafío no es la revisión del T-MEC, sino la transformación del consumidor.

“El T-MEC ya se sabía que no iba a renovarse por 16 años. (...) Esta incertidumbre deberemos tenerla considerada para los próximos años. Más que esto, me preocupa el que hay un cambio particular en el hábito del consumidor”, aseguró.

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En entrevista con EL UNIVERSAL, dijo que los consumidores están más preocupados por su condición física, su economía y la seguridad, lo que cambia la frecuencia de compra, canales de consumo y productos que adquieren.

“Ya no compran igual. Buscan menos indulgencias, pero de mayor calidad y cada vez utilizan más formatos de descuento y plataformas de entrega”, señaló.

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Detalló que la inversión se ejercerá entre este año e inicios de 2027, y se distribuirá en la ampliación de capacidad productiva, modernización del sistema eléctrico con el cambio de media a alta tensión y la expansión de la infraestructura logística con un nuevo almacén refrigerado para cristalización y maduración de productos.

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Actualmente la planta produce alrededor de 35 mil toneladas anuales, capacidad que podrá elevarse hasta casi 70 mil mediante la infraestructura instalada.

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Cornero informó que 40% de la producción de la planta se exporta a Estados Unidos, Canadá, Centroamérica y otros países de América Latina. La meta es elevar esa proporción hasta entre 55% y 60% en los próximos cinco o seis años.

Como parte de la expansión, la empresa contratará 60 trabajadores, que aumentará según se instalen nuevas líneas de producción.

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Duplicará tamaño

El directivo indicó que Ferrero busca duplicar el tamaño de su negocio en México en los próximos seis años. La meta es pasar de una facturación cercana a 550 millones de euros, equivalente a 11 mil 700 millones de pesos, a superar mil millones de euros en ventas.

Para lograrlo, la compañía apostará por nuevas categorías como galletas, helados, cereales y golosinas, además de fortalecer su negocio tradicional de chocolates.

Actualmente Ferrero concentra 30% del mercado mexicano de chocolate por valor y alrededor de 60% del segmento de chocolate premium, por lo que el crecimiento dependerá de expandirse hacia nuevos clientes y categorías.

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Destacó que el país es hoy el octavo mercado más importante del grupo a escala mundial por ingresos y de los principales destinos de inversión en América del Norte.

Añadió que mantienen un programa de apoyo a productores nacionales de cacao, mediante el cual trabajó con más de 140 agricultores del Soconusco y entregó cerca de 80 mil plantas resistentes a enfermedades para elevar la productividad del cultivo, aunque reconoció que la fabricación nacional aún es insuficiente para abastecer la demanda de la compañía.

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Ferrero ha consolidado una presencia relevante en México tanto por inversión como por capacidad productiva.

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Entre 2011 y 2018 destinó 223.7 millones de dólares en inversión de capital, mientras que para el periodo 2019-2028 contempla 154.1 millones, con generación de 2 mil 368 empleos directos.

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Durante el presente año, la compañía estima una producción de 35 mil 295 toneladas y una operación del negocio por 11 mil 760 millones de pesos.

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