La primera victoria de Noel León en la Fórmula 2 llegó en la carrera sprint del Gran Premio de Canadá, resultado que desencadenó un sinfín de reacciones, al convertirlo en el primer mexicano que gana dentro de la categoría desde que adoptó su actual nombre.

Ese triunfo representó mucho más que una victoria para el joven regiomontano, quien vivió las últimas vueltas a flor de piel, con los momentos más complicados de su carrera recorriéndole la mente, mientras afrontaba cada curva rumbo a un logro tan anhelado.

“Significó mucho para mí. Venía de años muy difíciles. Desde las vueltas anteriores, ya venía muy emocionado, pensando en todos los duros momentos que había pasado en mi carrera, cuando pensaba que ya todo se había terminado. Fue un momento que liberó mucha presión, me dio mucha confianza y —una vez más— la vida me sonrió para decirme que todo el trabajo tiene su recompensa. Estuvo toda la familia”, compartió.

Y ese triunfo no pasó desapercibido para Sergio Pérez, quien felicitó al juvenil tricolor a través de redes sociales. León y Checo mantienen una relación cercana, en la que el piloto de F2 aprovecha cualquier oportunidad para absorber los conocimientos del veterano volante tricolor.

“Tengo una muy buena relación con Checo. Estoy agradecido con él por todo el apoyo que me ha dado en mi carrera. Él fue una de las principales personas que hicieron posible mi cruce con Red Bull en 2022”, reconoció el norteño.

Al estar en la antesala de la Fórmula 1, los cruces con el tapatío son constantes, por lo que el piloto de Campos Racing aprovecha cada charla con Pérez para aprender y seguir mejorando.

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“Todos los años, he podido hablar con él. Me da consejos. Ahorita, nos cruzamos más en el paddock, platicamos cinco o seis minutitos; me pregunta cómo voy y cómo me siento. Es muy bueno tener a alguien como Checo, que te diga cómo mejorar, qué estás haciendo mal y tips”, confesó.

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