Washington.— El gobierno de Estados Unidos advirtió ayer que no se quedará “de brazos cruzados” tras el anuncio del presidente Daniel Ortega de que Nicaragua no tendrá más elecciones, lo que hace temer un avance hacia un modelo de partido único.

Nicaragua iba a celebrar elecciones generales en noviembre, pero hace año y medio una profunda reforma constitucional amplió el mandato presidencial de cinco a seis años, por lo que los comicios deberían realizarse en noviembre de 2027.

Sin embargo, el domingo, en un acto por el 47 aniversario de la revolución sandinista, Ortega dijo: “Que se olviden, aquí [en Nicaragua] no volverá a haber elecciones para que por ahí intenten ellos atrapar el gobierno y atrapar el poder”. La Asamblea Nacional nicaragüense informó ayer que inició el “análisis” de reformas para cumplir las “orientaciones presidenciales”.

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El presidente Donald Trump y la comunidad internacional “no se quedarán de brazos cruzados mientras la dictadura (...) profundiza la represión y fabrica inestabilidad que amenaza la seguridad nacional” de Estados Unidos, advirtió el secretario de Estado, Marco Rubio, a través de X. “Abolir” las elecciones “demuestra su cobardía y miedo a la voluntad del pueblo nicaragüense”, añadió.

“La declaración de Ortega de que bajo su dictadura familiar Nicaragua no volverá a celebrar elecciones muestra su verdadera naturaleza autoritaria”, acotó.

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Ortega, de 80 años, y su esposa Rosario Murillo gobiernan con poder absoluto y aniquilaron a la oposición interna tras masivas protestas en 2018 que dejaron unos 300 muertos, consideradas por ellos un intento de golpe de Estado patrocinado por Estados Unidos.

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Washington aplica sanciones al gobierno nicaragüense como la restricción de visado a más de 2 mil 350 funcionarios y sus familiares, pero ha evitado ir tan lejos como en Cuba, sometida a una dura presión que tiene su economía al borde del colapso. La reforma constitucional aprobada a fines de 2024 elevó el rango de Murillo a copresidenta.

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El movimiento político opositor nicaragüense Unión Democrática Renovadora (Unamos) pidió a la comunidad internacional no permitir que Ortega se salga con la suya.

“A esa comunidad internacional le pedimos que actúe ya, respaldando al pueblo nicaragüense y ejerciendo la máxima presión política y diplomática para que se abra en nuestra patria la ruta hacia la democracia”, demandó ese grupo, integrado por disidentes nicaragüenses desnacionalizados en el exilio.

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El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, denunció el lunes que “el régimen [nicaragüense] ha abandonado la democracia”.

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