Un hombre identificado como presunto integrante de la célula delictiva H1A1, relacionada con La Familia Michoacana y con presencia en las alcaldías Iztacalco e Iztapalapa, fue vinculado a proceso por un juez de control tras ser detenido en posesión de droga y un arma de fuego.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) informó que Mario “N” enfrenta cargos por delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo, luego de que el Ministerio Público presentó los datos de prueba suficientes para que la autoridad judicial determinara iniciar el proceso penal en su contra.

De acuerdo con las investigaciones, el imputado es identificado como probable integrante de una organización criminal presuntamente dedicada a actividades como extorsión, secuestro, narcomenudeo, asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Mario “N” fue detenido el pasado 13 de julio por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en calles de la alcaldía Iztapalapa. Durante una revisión preventiva, los policías le aseguraron diversas dosis de droga, un arma de fuego, cinco cartuchos útiles y dos teléfonos celulares.

Con base en los dictámenes periciales, entrevistas a los oficiales que participaron en la detención y otros elementos de prueba, el juez de control resolvió vincularlo a proceso, imponerle la medida cautelar de prisión preventiva y fijar un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria contra el acusado.

Respecto al arma de fuego asegurada, la autoridad judicial determinó que ese ilícito corresponde al ámbito federal, por lo que la investigación será remitida y continuará a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR).

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La fiscalía capitalina señaló que mantendrá las investigaciones para identificar y desarticular grupos generadores de violencia que operan en la Ciudad de México, con el objetivo de fortalecer las acciones contra la delincuencia organizada en la capital.

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