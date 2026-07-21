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Los cuerpos desmembrados de dos personas fueron abandonados durante las primeras horas de este martes en la ranchería Río Tinto, tercera sección del municipio de Centro.
Los habitantes de la zona localizaron los restos dispersos a la orilla de la carretera y una cabeza a mitad de la vía de circulación, por lo que dieron aviso de inmediato a los números de emergencia.
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Al sitio arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) como primeros respondientes, quienes desplegaron un fuerte acordonamiento en el área.
Junto a las víctimas, cuya identidad aún se desconoce, fue localizada una lona con un mensaje de amenaza.
En el resguardo del perímetro colaboraron efectivos del Ejército Mexicano, mientras que peritos y personal del Servicio Médico Forense (Semefo) de la Fiscalía General del Estado (FGE) llevaron a cabo el procesamiento de la escena y el levantamiento de los restos para iniciar las investigaciones correspondientes.
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