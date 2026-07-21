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Culiacán. - La Fiscalía General del Estado investiga la muerte de tres menores de edad que presuntamente jugaban bajo una fuerte lluvia que azotó la ciudad de Guamúchil, en Salvador Alvarado, muy cerca del arroyo del Zopilote, cuyo caudal cobró fuerza y desplomó sobre de ellos la barda perimetral de una escuela privada.
El fuerte estruendo que se generó al caer con fuerza a la corriente del arroyo que cruza por un fraccionamiento y la colonia Primera de Mayo alertó a los vecinos que salieron a ver que sucedió y fueron enterados por otros menores lo que había sucedido.
Los cuerpos de auxilio fueron alertados, así como las autoridades de la Policía Municipal y tránsito que tuvieron que delimitar el área para que los rescatistas pudieran iniciar la búsqueda de los menores que quedaron atrapados bajo los escombros de la barda perimetral del Colegio Renacimiento que se vino abajo.
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Bajo condiciones peligrosas por la fuerte corriente que arrastró el arroyo del Zopilote, los elementos del cuerpo de bomberos y de Protección Civil lograron recuperar los cuerpos de Cristian Adán “N”, de 13 años, Edwin Emiliano “N” de 14 y Jonathan Josue “N” de 15 años, vecinos de la colonia Primero de Mayo.
Sobre el incidente, los elementos de rescate recogieron por lo menos tres versiones distintas, una de ellas es que varios amigos observaban desde lo alto de la barda perimetral del colegio privado como subía el nivel del arroyo por las intensas lluvias, cuando esta se desplomó y los sepultó.
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Una más es que varios menores de edad intentaron cruzar el arroyo cuando les cayo encima la barda y una tercera es que estos jugaban nadando en cauce del arroyo, cuya fuerza creció en forma acelerada, por lo que estos alcanzaron agarrarse de una parte de la barda perimetral, la cual se desplomó sobre ellos.
Los peritos y forenses que se presentaron tomaron las primeras declaraciones y revisaron el lugar para iniciar las investigaciones sobre este hecho que le costó la vida a tres menores de edad, cuyo rescate fue complicado por las condiciones climatológicas.
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