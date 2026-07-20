Culiacán, Sin. - Autoridades de Sinaloa realizaron nuevas inspecciones en distintos módulos del Centro Penitenciario de Culiacán, donde localizaron teléfonos celulares, cargadores, cables USB, cámaras de videovigilancia, antenas de señal y otros objetos prohibidos.

Los operativos se han mantenido de forma constante en los últimos días y han permitido asegurar decenas de equipos de comunicación, presuntas drogas y diversos artículos cuya posesión está restringida dentro del penal.

Policía Estatal y custodios localizan celulares y equipo de vigilancia en nueva revisión

En la inspección más reciente, elementos de la Policía Estatal y custodios del centro penitenciario localizaron:

Cinco celulares.

Seis cargadores para estos dispositivos.

Cinco cables USB.

Dos pipas hechizas.

Dos cámaras de videovigilancia.

Una antena direccional de señal.

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Los objetos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público del fuero común, quien será el encargado de realizar las investigaciones correspondientes para determinar su procedencia.

En cuatro días, autoridades han realizado varios decomisos en el penal de Culiacán

Este aseguramiento ocurrió a solo cuatro días de otro operativo realizado en el mismo centro penitenciario, donde elementos de la Compañía de Revisión de Penales de la Guardia Nacional y policías estatales localizaron:

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14 celulares.

24 cargadores.

10 cables USB.

Nueve memorias USB.

Dosis de presuntas drogas.

Además, días antes se reportó otro operativo en el que fueron encontrados:

Tres tarjetas SIM.

Dos módems.

Cuatro pipas para marihuana.

Dos molinos para la misma sustancia.

Una báscula gramera.

Controles para videojuegos.

Dos consolas de videojuegos.

Un cargador de radio.

Operativos en el penal han dejado decenas de celulares y objetos prohibidos asegurados

Las autoridades de seguridad informaron que, durante las revisiones realizadas en los últimos días en diversos módulos del penal de Culiacán, se han asegurado:

28 teléfonos celulares.

37 cargadores.

42 dosis de presuntas sustancias tóxicas.

Cuatro tarjetas SIM.

Un módem de banda ancha.

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En otra inspección también fueron localizados 26 celulares, 34 cargadores, nueve cables USB, dos cables auxiliares, un módem de banda ancha, una tarjeta SIM y dos chips para teléfonos móviles.

Asimismo, se aseguraron 42 dosis de una hierba verde con características similares a la marihuana, dos cigarros con la misma sustancia, un molino y un amplificador de música.

Autoridades mantienen vigilancia en el exterior del reclusorio de Culiacán

Durante los operativos, elementos del Ejército y de la Guardia Nacional realizaron labores de resguardo en el exterior del centro penitenciario para apoyar las acciones de seguridad.

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En una de las últimas revisiones también fueron asegurados una memoria USB, dos tijeras, un vapeador, 18 puntas, un audífono inteligente y un control para videojuegos.

Todos los objetos decomisados han sido entregados al Ministerio Público para continuar con las investigaciones correspondientes.

dmrr