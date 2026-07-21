Chihuahua.— La empresa ATI invertirá 80 millones de dólares en la capital de Chihuahua y contratará a más de 230 trabajadores especializados para la industria aeroespacial, anunciaron la gobernadora Maru Campos Galván (PAN) y la CEO de ATI, Kimberly Fields.

Los recursos económicos se emplearán en el establecimiento y operación de ATI Forged Products en la capital del estado, se explicó en la inauguración del pabellón de México en la Feria Aeroespacial Farnborough 2026.

De acuerdo con el proyecto a desarrollar, se contempla la generación de más de 230 empleos altamente especializados, principalmente para técnicos e ingenieros, para contribuir así al desarrollo de talento de alto valor agregado y fortalecer la posición del estado como uno de los principales destinos para la industria aeroespacial en México.

La gobernadora Maru Campos reafirmó su apoyo para continuar con el crecimiento del sector, y dialogó con Kimberly Fields sobre las oportunidades para reforzar la cadena de proveeduría local, impulsar a los proveedores chihuahuenses e incrementar la integración de empresas de la entidad en las operaciones globales de ATI.

“Desde aquí es conveniente enviar un mensaje de trabajo y de mucha colaboración para demostrar allá afuera quién es México, y qué podamos plasmar y tenemos muchas razones para ser una gran potencia, no sólo aeroespacial sino en muchos rubros”, destacó.

La mandataria expuso la importancia que tienen estos eventos para dar a conocer lo que México tiene para ofrecer, con la cooperación mutua como aspecto fundamental para crecer en unidad en beneficio de la gente de todo el país.

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En su oportunidad, la CEO de ATI, Kimberly Fields, reconoció el talento chihuahuense y el acompañamiento que ha tenido del gobierno estatal para seguir creciendo en la industria aeroespacial.

ATI Materials es líder mundial en desarrollo de materiales avanzados y procesos de manufactura altamente especializados; sus capacidades incluyen la generación de aleaciones especiales, fusión al vacío, laminado, forjado, manufactura aditiva y servicios de fabricación de alto valor para las industrias aeroespacial, de defensa, energía, electrónica y médica.

Con este anuncio, Chihuahua continúa consolidándose como uno de los principales clústeres aeroespaciales de México, al albergar cinco de los ocho fabricantes de equipo original (OEM por sus siglas en inglés) establecidos en el país, cerca de 20 mil empleos en el sector, una creciente red de proveedores especializados, centros de ingeniería y manufactura avanzada.

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