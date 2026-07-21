Londres.- El nuevo primer ministro británico, el laborista Andy Burnham, pidió este martes a sus ministros "buscar todas las vías posibles" para reducir el elevado coste de la vida de los ciudadanos, en su primera reunión de gabinete desde que asumió el cargo la víspera.

"¿Qué podemos hacer para aliviar aunque sea un poco la presión que soporta la gente, para darles un poco más la sensación de que la ayuda está en camino y puedan tener la esperanza de que las cosas están mejorando? Esa es la misión que debemos marcarnos juntos", afirmó al inicio del encuentro, abierto a la prensa.

El jefe del gobierno británico aseguró que cualquier medida que propongan en los próximos días estará "debidamente financiada", con el fin de ajustarse a las reglas de disciplina fiscal internas y dar así confianza a los mercados.

"Siempre mostraremos cómo vamos a pagarlo, cómo reordenamos las prioridades", declaró.

Lee también Andy Burnham anuncia "plan a 10 años" para "enderezar el rumbo"; anuncia apoyo a Zelensky

La primera medida que anunció el lunes al llegar a Downing Street en sustitución de su correligionario Keir Starmer fue su intención de acabar con la indigencia en el Reino Unido.

[Publicidad]

Y antes de reunirse este martes con su gabinete, el Ejecutivo comunicó que se eliminará el IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido) del 5% de la factura energética a partir de octubre, lo que se financiará anulando un plan anterior para introducir un carné de identidad electrónico en el país.

Burnham prosigue este martes con la designación de cargos inferiores del gobierno tras completar en las últimas horas la composición de su gabinete, en el que destaca el nombramiento de John Healey, hasta ahora ministro de Defensa, como titular de Economía.

El exministro de Energía, Ed Miliband, asume la cartera de Asuntos Exteriores, mientras que Shabana Mahmood continúa en Interior, al tiempo que Wes Streeting, quien se planteó enfrentarse a Burnham por el liderazgo laborista, encabezará Defensa e Yvette Cooper pasa de jefa de la diplomacia británica a titular de Sanidad.

[Publicidad]

Lee también Andy Burnham se convierte en el séptimo primer ministro británico en una década; sustituye a Keir Starmer

EU descontento con nombramiento del ministro de exteriores británico

El gobierno de Estados Unidos está descontento con el nombramiento del nuevo ministro de Exteriores británico, Ed Miliband, en el gabinete de Andy Burnham dado a conocer ayer, según fuentes de la Casa Blanca que cita el diario británico Telegraph.

Las fuentes dicen que el nuevo jefe de la diplomacia va a convertirse en "un punto de fricción" en la llamada "relación especial" que el Reino Unido ha tenido con Estados Unidos, debido sobre todo a sus posturas sobre el clima y la transición energética, al ser un partidario declarado de las energías renovables.

[Publicidad]

Según el diario, la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, ya advirtió a Burnham en los días previos a su toma de posesión que el nombre de Miliband sería problemático.

Además de las discrepancias sobre la energía -algo que Donald Trump siempre subrayaba al referirse a la apuesta británica por las renovables-, los estadounidenses identifican a Miliband como uno de los que en el anterior gabinete de Starmer se opuso con más vehemencia al uso de bases británicas por parte de la aviación estadounidense en su guerra contra Irán.

El Telegraph habló además con Steve Bannon, exasesor de Trump, ideólogo del movimiento MAGA y considerado muy influyente en el trumpismo, quien no se anduvo por las ramas al calificar el nombramiento de "el autoidentificado como socialista Ed Miliband como muy ofensivo para esa 'relación especial' (entre los dos países)".

[Publicidad]

Bannon confirmó que la Casa Blanca advirtió a Burnham contra Miliband, pero a este "le trajo sin cuidado y lo nombró de todas formas".

Lee también Andy Burnham es nombrado nuevo líder del Partido Laborista en Reino Unido; sucederá a Starmer como primer ministro británico

Ayer lunes, nada más comunicar los nombres de los "pesos pesados"' de su nuevo gobierno, la primera llamada internacional que hizo Burnham fue a Trump. La nota oficial da a entender un tono cordial: Burnham felicitó a Trump por la organización del mundial de fútbol y le invitó a visitar Manchester (ciudad donde fue alcalde 9 años).

[Publicidad]

Pero lo más importante fue cuando el británico le subrayó "su compromiso con la defensa y la seguridad" como una de las prioridades de su mandato, un mensaje que puede contentar a Trump, quien sistemáticamente critica a los europeos por descuidar su defensa y dejar que sea Estados Unidos quien garantice la seguridad del continente.

En cuanto al mismo Miliband, su primer mensaje nada más conocerse su nombramiento como canciller incluyó algunas frases que muestran sus preocupaciones, muy distintas a las de Estados Unidos: "Trabajaremos con los demás para encarar la crisis climática, reforzar las alianzas por el desarrollo internacional y reformar las instituciones internacionales para que trabajen por todos los países, incluyendo a las gentes más pobres del mundo".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc