Londres. El nuevo primer ministro británico laborista, Andy Burnham, prometió este lunes, al asumir el puesto, un "plan a 10 años" para enderezar el rumbo de Reino Unido, añadiendo que el país debe "recuperar su estabilidad".

Burnham añadió al ocupar la residencia londinense del primer ministro británico, en el número 10 de Downing Street, que su "plan a diez años" incluirá, entre otros aspectos, una reforma del sistema educativo, la reindustrialización, la construcción de viviendas sociales y el compromiso de "erradicar el fenómeno de las personas sin hogar" en el país.

El nuevo líder laborista, de 56 años, que llega al puesto tras la renuncia hace casi un mes de su compañero de partido y predecesor como jefe de gobierno Keir Starmer, también prometió actuar "ahora para ofrecer a la gente un poco de alivio y ayudarle a hacer frente al coste de la vida".

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Igualmente, Burnham anunció su apoyo "al 100%" al presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, en su conflicto con Rusia, igual que su antecesor.

Burnham hizo estas promesas a la entrada de Downing Street, dirigiéndose a numerosos simpatizantes y colaboradores, sin notas y sin el tradicional atril utilizado por sus predecesores.

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El nuevo primer ministro se había reunido poco antes con el rey Carlos III, que le encargó la formación del nuevo gobierno.

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Burnham se comprometió a crear un nuevo equipo, al que llamó el "10 del Norte", el cual, dijo, forma parte de su visión de redistribuir el poder en Reino Unido.

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"No hemos sido lo bastante buenos, y tenemos que hacerlo mejor (...) Vamos a traer los mayores cambios en los últimos 40 años", anunció en su mensaje.

Sin embargo, subrayó que los cambios se harán "respetando la disciplina fiscal y nuestros compromisos en defensa con nuestros socios internacionales". Aún está pendiente que anuncie a su gabinete.

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Starmer anunció su dimisión el 22 de junio, menos de dos años después de su victoria electoral, tras los pésimos resultados en las encuestas y la derrota sufrida por el Partido Laborista en las elecciones regionales y municipales de mayo.

El número de diputados del laborismo que pedía su dimisión iba en aumento y su popularidad en las encuestas había caído en picado debido a varios escándalos y al letargo de la economía.

Los laboristas habían puesto fin a 14 años de gobiernos conservadores el 4 de julio de 2024, pero Starmer fue incapaz de aguantar la legislatura hasta 2029.

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Medidas "audaces"

La vicelíder del Partido Laborista, Lucy Powell, afirmó el domingo que la experiencia de Burnham como alcalde, alejado del centro del poder en Londres, significa que comprende las "medidas más amplias y audaces" necesarias para cumplir las promesas del programa electoral de la formación.

Entre los desafíos más urgentes figuran una economía débil, los elevados costos del endeudamiento del gobierno, el creciente gasto en prestaciones sociales y la llegada de migrantes irregulares en pequeñas embarcaciones, un fenómeno que ha impulsado el apoyo al partido Reform UK.

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Séptimo primer ministro británico en una década, Andy Burnham se comprometió el viernes a "devolver la esperanza" a sus conciudadanos.

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El primer anuncio del nuevo gobierno llegó el sábado por la noche, cuando un portavoz informó de la retirada del proyecto de documento nacional de identidad digital, una medida impulsada por Starmer que tenía como objetivo combatir el empleo de inmigrantes en situación irregular.

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Según medios británicos, Andy Burnham podría dar luz verde al desarrollo de nuevos yacimientos de petróleo y gas en el mar del Norte.