Abren último tramo de Tren Interurbano México–Toluca ; Sheinbaum, Brugada y Delfina encabezan acto

Pemex importa barata la gasolina; la vende cara

Sheinbaum: salida de Adán Augusto de coordinación de Morena fue decisión personal; descarta darle una embajada

Adán Augusto, crónica de una renuncia anunciada

¿Apostar a la salida de Sheinbaum en 2026? Polymarket, la plataforma sancionada que prende alertas por lavado y manipulación

Sheinbaum llega con tamales y atole a la Cineteca Nacional; así celebra la Presidenta el Día de la Candelaria

Caso BTS: Profeco multa a Ticketmaster; pagará más de 5 mdp tras quejas por altos precios en boletos

Adán Augusto, de ser "corcholata" presidencial a pasar factura en el Senado; así el balance de Noroña, Monreal, Velasco... y Ebrard

Bad Bunny lanza mensaje contra ICE durante los Grammy: "Fuera"; llama a rechazar el odio

"Fue una mala decisión que Adán Augusto dejara la coordinación", señala Noroña; “es un gran operador político”

Tras 11 años, el Tren Interurbano llega a la parada final

Crisis del Issstezac: entre la legalidad y la quiebra

Londres. , exembajador británico en Estados Unidos y antiguo ministro del Gobierno de Tony Blair, abandonó el Partido Laborista para evitar causarle “más vergüenza” tras nuevas revelaciones sobre su amistad con .

Mandelson, que ostenta el título de lord y fue destituido como embajador en Washington el año pasado, aparece en unos nuevos documentos desvelados por el de Estados Unidos, en los que al parecer el pederasta convicto estadounidense le pagó 75 mil dólares en tres transacciones separadas entre 2003 y 2004.

Tras estas revelaciones, el exministro para del Norte y antiguo responsable de Comercio declaró anoche que remitió una carta a la secretaria general del laborismo, Hollie Ridley, para comunicarle su renuncia a la formación, actualmente en el poder.

“Este fin de semana se me ha vinculado nuevamente con el comprensible escándalo en torno a y lo lamento. Las acusaciones, que considero falsas, de que me realizó pagos financieros hace 20 años, y de las cuales no tengo constancia ni recuerdo, requieren mi investigación”, indicó Mandelson en la misiva.

“Al hacerlo, no deseo causar más vergüenza al Partido Laborista y, por lo tanto, renuncio a mi afiliación”, añadió.

Al mismo tiempo, Mandelson expresó las disculpas a víctimas, cuyas voces -dijo- “deberían haber sido escuchadas hace mucho tiempo.”

Los documentos de Epstein desvelados parecen indicar además, según los medios británicos, que Mandelson le sugirió a Epstein en 2009 que presionaría al gobierno del sobre un impuesto relacionado con unas bonificaciones de los banqueros.

Un correo electrónico fechado el 15 de diciembre de 2009, que parece ser de Epstein, dice: “¿Existe alguna posibilidad real de que el impuesto se aplique solo a la parte en efectivo de las bonificaciones de los banqueros?”.

La respuesta, aparentemente de Mandelson, dice: “Estoy intentando enmendar esto”.

Tras la renuncia de Mandelson del partido, un portavoz laborista declaró que el partido “se toma en serio todas las quejas y las investiga de acuerdo con nuestras normas y procedimientos”.

El año pasado, Mandelson fue destituido como embajador en tras salir a la luz una fotografía de él junto a Epstein y unos mensajes que mostraban la gran amistad entre ellos.

