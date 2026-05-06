La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo criticó los dichos del presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, ante el caso de Rubén Rocha Moya, acusado por Estados Unidos de tener vínculos con grupos criminales.

“Ahora está Jorge Romero, el líder del cartel inmobiliario, hablando de lo terrible que es la situación en el país. ¿Por qué no empieza a hablar del cartel inmobiliario? La verdad. ¿O por qué no explican qué pasó en Chihuahua? ¿Por qué no lo explican? Porque no es un tema de las acciones que se hacen cotidianamente en contra del crimen con base en la legalidad”, dijo.

Durante la conferencia matutina de este miércoles 6 de mayo, la mandataria señaló a integrantes del bloque opositor, entre ellos el líder panista, quien no ha aclarado la entrada de agentes de la CIA en Chihuahua, estado gobernado por la panista Maru Campos Galván.

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“¿Por qué había personas extranjeras en un operativo?, ¿quién los invitó? Porque está en contra de la ley. Ya dijo la Fiscalía que va a iniciar un proceso de invitar a los testigos para que informen cómo fue que se dio todo esto. Eso ya nadie quiere hablar de eso. Ah, pero sí son unos inventos… El pueblo de México tiene que tener claro que la presidenta no cubre a nadie, a nadie, no importa el partido político al que sea”, expresó.

Ayer, el presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, exigió la detención inmediata y la extradición a Estados Unidos del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y de todo su círculo. Lo calificó como un “traidor a la patria” y argumentó que no existe mayor traición que agredir a quienes se juró proteger al aliarse con el crimen organizado.

En Torreón, Coahuila, donde estuvo para el arranque de campañas de los aspirantes a una diputación local, Romero Herrera dijo que la exigencia se fundamenta en las recientes investigaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos y un Gran Jurado en Nueva York, que han judicializado carpetas de investigación por presuntos delitos contra la salud y vínculos con el narcotráfico.

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Romero Herrera también anunció que exigirá ante la Comisión Permanente que se aplique el Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos de manera expedita, pues explicó que son conscientes de que están sujetos al derecho internacional en materia de extradición.

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