¡BTS en Palacio Nacional!; Sheinbaum anuncia visita de la banda de K-Pop

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que por la tarde de este miércoles recibirá a BTS en Palacio Nacional.

La Mandataria federal indicó que los integrantes de la banda surcoreana saldrá al balcón presidencial a saludar a sus fans.

Los integrantes de BTS llegarán a las 17:00 horas al encuentro con la Presidenta de México.

apr

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