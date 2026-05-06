¡BTS en Palacio Nacional!; Sheinbaum anuncia visita de la banda de K-Pop

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que por la tarde de este miércoles recibirá a BTS en Palacio Nacional.
La Mandataria federal indicó que los integrantes de la banda surcoreana saldrá al balcón presidencial a saludar a sus fans.
Los integrantes de BTS llegarán a las 17:00 horas al encuentro con la Presidenta de México.
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