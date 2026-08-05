Podcast | 05-08-26 | 06:54 |

Hay epidemias que no necesitan un virus. Se propagan a través del miedo, del enojo, de los algoritmos y de una promesa sencilla pero peligrosa: que todos los problemas de una sociedad tienen un culpable perfectamente identificable. Los migrantes, las élites, los jueces, los periodistas, las feministas, las minorías o la globalización. Hoy la ultraderecha ya no es una colección de movimientos nacionales aislados. Sus dirigentes se observan, se imitan, comparten estrategias, asesores, enemigos y hasta escenarios. Franco Delle Donne, analista político, divulgador y especialista en el estudio de los autoritarismos, nos habla al respecto.

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