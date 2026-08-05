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Una mujer fue detenida después de que cuatro personas fueran apuñaladas en Covent Garden, en el centro de Londres, informaron medios británicos de prensa, citando a los servicios de emergencia.
La sospechosa es una mujer de 47 años, mientras que las víctimas son cuatro hombres de entre 34 y 52 años, informó Sky News.
Por su parte, el Servicio de Ambulancias de Londres indicó que atendió a cuatro personas en el lugar de los hechos antes de trasladarlas a un centro especializado en traumatismos graves.
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De acuerdo con la policía, se cree que se trató de "un incidente relacionado con la salud mental" de la sospechosa.
La policía informó que incautó un par de tijeras en el lugar de los hechos, en Endell Street, cerca del Royal Ballet and Opera y del mercado de Covent Garden.
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Imágenes impactantes publicadas por los medios mostraban un helicóptero de ambulancia aérea en la emblemática Trafalgar Square y una calle llena de tiendas y terrazas acordonada por la cinta policial.
"La policía continúa en la zona, con un perímetro establecido en Endell Street y las áreas circundantes de Covent Garden", dijo la policía.
El Servicio de Ambulancias de Londres indicó que atendió a cuatro personas en el lugar de los hechos antes de trasladarlas a un centro especializado en traumatismos graves, tras el incidente, ocurrido en Endell Street.
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