El Gobierno de la Ciudad de México invitó a la XII Fiesta de las Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México, un encuentro que busca reconocer y difundir la diversidad cultural que da identidad a la capital del país.

A través de sus redes sociales, informó que la celebración se llevará a cabo del 7 al 23 de agosto en el Zócalo capitalino, con entrada gratuita para todas las personas interesadas.

Durante el evento, los asistentes podrán encontrar disfrutar de artesanías, gastronomía, medicina tradicional, música, danza y círculos de saberes, con la participación de comunidades indígenas, pueblos y barrios originarios.

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"Un espacio para conocer, disfrutar y reconocer la riqueza cultural que da vida a nuestra ciudad", dijo en redes sociales.

Busca visibilizar las expresiones de los pueblos originarios e indígenas que forman parte de la Ciudad de México.

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¡El Zócalo capitalino se viste de fiesta, tradición y orgullo! Del 7 al 23 de agosto de 2026, te invitamos a celebrar la XII Fiesta de las Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México.



Ven con tu familia a disfrutar de todo lo que nuestras comunidades… pic.twitter.com/siO3aoKsDH — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) August 5, 2026

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