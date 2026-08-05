El Gobierno del Estado de Nuevo León se sumará a la convocatoria de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para participar en la Jornada Nacional de Reforestación que se llevará a cabo el próximo 9 de agosto por todo el país, manifestó el Gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda.

Desde Palacio Nacional en la conferencia de prensa La Mañanera la Jefa del Ejecutivo federal se enlazó vía satélite con los Gobernadores del país y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, en donde estuvo presente el Gobernador de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda.

El Mandatario estatal dijo que Nuevo León se suma a la iniciativa presidencial, y señaló que durante su Administración se han sembrado más de un millón de árboles.

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“Nuevo León se suma a la Jornada Nacional de Reforestación. En nuestro caso llevamos ya más de 1 millón de árboles sembrados en la zona metropolitana y en la Sierra Madre Oriental y este domingo invitamos a todo mundo a que nos ayuden a sembrar en La Huasteca, Santa Catarina”, expresó.

“Va a estar un día nublado. Vamos a estar desde las 7 hasta las 12 del mediodía sembrando más de 15 mil plantas: anacahuitas, mezquites, huizaches, magueyes. Va a haber personal del Gobierno Federal, Secretaría de Agricultura, Conafor, obviamente Gobierno del Estado, municipio, División Ambiental y seguiremos arbolando”, refirió.

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Dijo que esto es clave para el tema de reforestación, de cuidado y captación de agua y por supuesto para atrapar partículas y bajar la contaminación de la ciudad.

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La Presidenta destacó la importancia de esta jornada, la cual, dijo, se llevará a cabo todos los años.

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“El objetivo es que esta Jornada sea todos los años. Que no solamente sea 2026, sino que a partir de ahora pongamos un día al año donde todas y todos reforestemos”, expresó la Mandataria federal.

Abundó la Presidenta que se trata de un esfuerzo nacional donde están Gobernadoras, Gobernadores, Jefa de Gobierno, Municipios, el Gobierno de México y muchos voluntarios y voluntarias que van a ser parte de esta Jornada Nacional de Reforestación.

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Se informó que durante la Jornada se trabajará en 621 Municipios del país, en mil 632 núcleos agrarios y 32 mil hectáreas. Para sembrar más de 6.6 millones de árboles y plantas, y participarán má de 235 mil personas.

Acompañaron a la Presidenta Sheinbaum en el anuncio de la Jornada Nacional de Reforestación las y los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural; la Secretaría de Bienestar y el director general de la Comisión Nacional Forestal.

LL