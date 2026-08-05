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Caracas. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este miércoles que el Gobierno está reparando más de 13 mil viviendas afectadas por el doble terremoto que golpeó al país el pasado 24 de junio y que ha dejado 41 mil 624 hogares perjudicados, según el último balance oficial.
"Estamos reparando en todos los estados afectados más de 13 mil viviendas (...) para beneficiar a 66 mil personas", dijo la mandataria durante la entrega de 212 casas rehabilitadas en Caracas.
En transmisión por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), informó que se han hecho 47 mil 369 inspecciones "a viviendas y a infraestructuras, puentes, avenidas".
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De ese total, el 58 % tiene etiquetas verdes (seguros), 23% está en amarillo (alerta y revisión) y 19% con etiqueta roja (alto riesgo).
En la misma transmisión, el gobernador del estado La Guaira, José Alejandro Terán, informó sobre la entrega de 60 apartamentos rehabilitados en esta entidad costera, la más devastada por los terremotos que dejan al menos seis mil fallecidos.
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El martes, Terán dijo que trabajaban en la reparación de tres mil 938 viviendas afectadas en el estado.
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La semana pasada, Rodríguez indicó que la banca pública y privada otorgarán créditos para la compra de viviendas: las que cuesten hasta 70 mil dólares serán subsidiadas por el Gobierno en un 80%.
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Para las viviendas con un valor superior a 70 mil y hasta 100 mil dólares, el Gobierno subsidiará el 50%.
Por su parte, el Parlamento de Venezuela, controlado por el chavismo, aprobó el pasado viernes una nueva ley de arrendamiento para estimular el mercado inmobiliario tras los sismos.
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El Banco Mundial estima en 19 mil 600 millones de dólares los daños físicos directos y advirtió recientemente que una reconstrucción lenta podría frenar la recuperación económica del país petrolero durante la próxima década.
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ss
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