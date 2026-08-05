[Publicidad]
Tras recibir reportes sobre pintas y vandalismo, la alcaldía Cuauhtémoc atendió 14 bancas centenarias ubicadas en el corredor del Circuito Ámsterdam y el Foro Lindbergh de las colonias Hipódromo y Juárez.
En un comunicado, la demarcación detalló que acudió personal especializado en restauración y conservación de patrimonio a las zonas afectadas para realizar la limpieza de las bancas, utilizando materiales y técnicas adecuadas para garantizar su correcta preservación.
Recordó que las piezas afectadas fueron restauradas hace dos meses como parte del programa de recuperación del espacio público "Renace Cuauhtémoc".
Lee también Invitan a la Fiesta de las Culturas Indígenas en el Zócalo; habrá artesanías, gastronomía y actividades gratuitas
En sus redes sociales, la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega calificó estos hechos como vandalismo y mostró las fotografías de las bancas intervenidas, donde se puede leer “Música en mi jetski Oscar Maydon”.
“Lo que algunos llaman ´promoción´, las vecinas y los vecinos lo terminan pagando”, afirmó la edil.
[Publicidad]
Ante este panorama, la demarcación informó que presentará la denuncia correspondiente por estos hechos, e hizo un llamado a la ciudadanía a cuidar los espacios públicos, así como contribuir a la conservación del patrimonio cultural de la zona.
vr/cr
[Publicidad]
Más información
Metrópoli
Fiscalía CDMX asegura casa del muralista Jorge González Camarena en la Del Valle; investigan posible despojo
Tendencias
Influencer Ana Gastélum desmiente parentesco con César Gastélum, tiktoker asesinado en Culiacán; “no era mi familiar”
Universal Deportes
Leagues Cup 2026: Toluca vs Seattle Sounders – EN VIVO – Jornada 1
Estados
Congreso de Veracruz retira fuero a alcalde de Úrsulo Galván; es señalado de desaparicion forzada
Al día
Se registran 33 casos de diarrea explosiva en México, descartan brote por lechuga mexicana
Espectáculos
Rihanna y A$AP Rocky roban miradas con sensual baile durante un evento
Espectáculos
Sandra Cuevas apunta a la Granja VIP, pero TV Azteca pondría obstáculos
Viral
VIDEO: Dron persigue y le explota a un vendedor de verduras en Ucrania, sobrevivió al ataque