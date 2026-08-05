Tras recibir reportes sobre pintas y vandalismo, la alcaldía Cuauhtémoc atendió 14 bancas centenarias ubicadas en el corredor del Circuito Ámsterdam y el Foro Lindbergh de las colonias Hipódromo y Juárez.

En un comunicado, la demarcación detalló que acudió personal especializado en restauración y conservación de patrimonio a las zonas afectadas para realizar la limpieza de las bancas, utilizando materiales y técnicas adecuadas para garantizar su correcta preservación.

Recordó que las piezas afectadas fueron restauradas hace dos meses como parte del programa de recuperación del espacio público "Renace Cuauhtémoc".

En sus redes sociales, la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega calificó estos hechos como vandalismo. Foto: Especial

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En sus redes sociales, la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega calificó estos hechos como vandalismo y mostró las fotografías de las bancas intervenidas, donde se puede leer “Música en mi jetski Oscar Maydon”.

“Lo que algunos llaman ´promoción´, las vecinas y los vecinos lo terminan pagando”, afirmó la edil.

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Ante este panorama, la demarcación informó que presentará la denuncia correspondiente por estos hechos, e hizo un llamado a la ciudadanía a cuidar los espacios públicos, así como contribuir a la conservación del patrimonio cultural de la zona.

vr/cr