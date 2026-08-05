El creador de contenido estadounidense conocido como Perez Hilton fue hospitalizado en Miami, Florida, tras sufrir una crisis de salud mental y realzar presuntos actos de autolesión durante una transmisión en vivo en la plataforma de TikTok.

La grabación se viralizó rápidamente en plataformas digitales, donde miles de usuarios expresaron su inquietud por el estado emocional del influencer, quien, según el medio TMZ, ya está siendo sometido a una evaluación psiquiátrica de 72 horas.

De acuerdo con el portal del medio, elementos de Miami-Dade Fire Rescue acudieron al domicilio de Perez Hilton, tras recibir múltiples llamadas de emergencia. El creador habría utilizado un cuchillo para provocarse diversas laseraciones en el cuerpo.

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Foto: Especial.

¿Quién es Perez Hilton?

Con 48 años de edad, Perez Hilton, cuyo nombre real es Mario Armando Lavandeira Jr., nació el 23 de marzo de 1978 en Miami, Florida, en una familia de ascendencia cubana.

Se graduó de la Universidad de Nueva York y, en 2004, lanzó el portal PerezHilton.com, un sitio dedicado a noticias del espectáculo que rápidamente ganó popularidad por su estilo irreverente, comentarios sin filtros y fotografías de celebridades editadas con anotaciones humorísticas.

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Durante la década de los 2000, su página se convirtió en una de las más consultadas para conocer las últimas noticias de Hollywood. Su influencia fue tal que llegó a entrevistar a artistas de talla internacional y participar como conductor e invitado en diversos programas de televisión.

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El bloguero de espectáculos permanece hospitalizado después de la intervención de las autoridades; sus seres queridos aseguraron que su prioridad es su bienestar.

Su nombre artístico, Perez Hilton, surgió a manera de parodia como un juego de palabras con el nombre de Paris Hilton, una de las celebridades más abordadas en el blog del creador y columnista. La fortuna del apodado "reina de la prensa", se calcula en alrededor de 30 millones de dólares.

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Sin embargo, también fue objeto de críticas por el tono de sus publicaciones y por protagonizar enfrentamientos públicos con figuras como Britney Spears, Lady Gaga, Lindsay Lohan y otros artistas, lo que lo convirtió en uno de los personajes más polémicos del entretenimiento digital.

Con el paso de los años, Hilton trasladó gran parte de su actividad a redes sociales, YouTube y podcasts, donde continúa analizando temas de la cultura pop. Además, ha compartido aspectos de su vida personal, incluida su faceta como padre de tres hijos.

El creador de contenido había llenado sus redes de mensajes de esperanza y pasajes bíblicos antes de protagonizar una transmisión en vivo que encendió las alarmas.

*Con información de Reyna Avendaño Domínguez

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