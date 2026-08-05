Cruz Azul inicia su camino en la Leagues Cup 2026 con una visita complicada ante Philadelphia Union en el estadio Subaru Park. La Máquina llega como campeona de la Liga MX, con etiqueta de favorita y con la obligación de cambiar una historia reciente que le ha dejado más golpes que alegrías.

El conjunto celeste no sabe lo que es ganar un partido de este torneo en tiempo regular desde que la competencia adoptó su formato actual. Los penales lo beneficiaron para avanzar. Han pasado por el banquillo Ricardo Ferretti (2023), Martín Anselmi (2024) y Nicolás Larcamón (2025), pero ninguno logró acabar con una deuda que ahora queda en manos de Joel Huiqui. En la última participación hasta recibió 7 goles en un partido.

Ahora el turno es del técnico originario de Sinaloa, quien dirige a un plantel que llega como vigente campeón de la Liga MX y con la obligación de competir por el título. Para Huiqui, la diferencia con etapas anteriores está en la unión del vestidor, el trabajo colectivo y la madurez adquirida tras varios tropiezos.

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“Creo que hoy el equipo ha madurado mucho, ha aprendido de lo que hemos cometido en errores, y creo que eso es una fortaleza muy importante. Hacía falta ese trabajo en equipo, esa unión, y creo que hoy lo tenemos bastante canalizado y, sobre todo, bien fortalecido dentro del grupo”, afirmó en conferencia.

Huiqui también dejó claro que el torneo no admite relajación, aunque no exista una serie a visita recíproca. La Máquina tiene la misión directa de comenzar con un triunfo y sacudirse una historia reciente que ha convertido cada partido de Leagues Cup en una prueba de presión.

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“Hay una gran responsabilidad, sabiendo que en las anteriores (ediciones), no hemos logrado un triunfo en 90 minutos, no hemos logrado también pasar a fases importantes. En ese sentido, estamos muy contentos, estamos convencidos de que podemos lograrlo. Y, obviamente, el primer paso sería mañana”, señaló.

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Ebere triste por no estar en la Leagues Cup

Christian Ebere no pudo viajar con Cruz Azul para esta primera fase debido a que su visa aún no está lista, aunque Joel Huiqui espera recuperarlo más adelante. “La noticia nos llegó el día del viaje. Dentro del trámite del club se intentó hacer lo posible para que él pudiera viajar. Él estaba un poco triste, un poco decepcionado porque no pudo viajar, pero esperemos que, si todo se resuelve, nos pueda acompañar en la en la fase 2 o en la fase 3”.

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Gonzalo Piovi reconoce desventaja para los clubes mexicanos en la Leagues Cup

El argentino Gonzalo Piovi considera que los equipos de la Liga MX no compiten bajo las mismas condiciones que los equipos de la MLS. Philadelphia Union jugará en casa, mientras que La Máquina tuvo que viajar durante cinco horas y deberá adaptarse a una cancha distinta.

“Philadelphia Union va a jugar en su cancha, donde nosotros venimos de viajar 5 horas en el día de ayer, de jugar en un terreno donde quizás no estamos acostumbrados. Creo que esa es una de las desventajas que corren los equipos mexicanos al venir a jugar acá”, explicó.

Para el zaguero, la Concacaf Champions Cup ofrece una competencia más pareja porque cada equipo puede defender su cancha. Pese a esta diferencia, dejó claro que Cruz Azul no utilizará el viaje o la sede como excusas y aseguró que el plantel está listo para competir.

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“Estamos con la ilusión y el compromiso de poder dar vuelta a esa imagen que mostró este equipo en torneos anteriores. Así que esperemos poder dar un buen juego mañana para poder comenzar con el pie derecho”, sentenció Piovi, quien sabe que vencer a Philadelphia Union sería el primer paso para romper la mala racha celeste en esta competencia.

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