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Las acusaciones de presunto abuso sexual que pesan en contra de Jared Leto ya empezaron a cobrarle factura; y es que, el actor, acaba de perder un nuevo protagónico.
De acuerdo con información publicada por "Page Six", el actor habría sido descartado del thriller político “Asesinato”, dirigido por Barry Levinson, cuando su participación estaba prácticamente cerrada.
Según cita el medio, fuentes cercanas a la producción aseguraron que Leto estaba muy interesado en formar parte del filme; incluso, estaba en platicas con Levison. Sin embargo, frenaron su contratación luego de que saliera a la luz un documental en el que cuatro mujeres afirmaban haber sido agredidas sexualmente por el también cantante.
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La misma fuente reveló que tanto los ejecutivos como Levison conocían los señalamientos que rodeaban a Leto y, aunque ya los habían discutido, todo cambió cuando fueron en aumento.
Otro informante dejó entrever que el fracaso de “Tron: Ares”, protagonizada por Leto y estrenada en 2025, también habría influido con la decisión de dejar fuera al actor.
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Por su parte, el intérprete de "The Kill" ha negado las acusaciones difundidas, y hasta las calificó de "absoluta y categóricamente falsas"
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