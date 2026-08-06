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El Toluca y el Seattle Sounders se enfrentarán esta noche sobre la cancha del estadio Nemesio Diez, en un partido que será histórico en la Leagues Cup.
Por primera ocasión y luego de cinco ediciones del torneo en el que se enfrentan los equipos de la Liga MX y los de la Major Leagues Soccer (MLS), un juego se disputará en nuestro país.
Los Diablos Rojos serán los afortunados en albergar el primer juego de cuatro que realizarán en México de la edición 2026; el América y los Tigres también jugarán como locales en sus respectivos estadios.
El equipo escarlata será el único que tendrá dos encuentros en casa, por lo que Antonio Mohamed dejó en claro que deberán sacar ventaja ante sus rivales de la MLS.
El Turco es consciente de la responsabilidad que tiene la institución mexiquense de sumar su primeros tres puntos hoy ante The Rave Green.
El Toluca tratará de aprovechar que el conjunto de Washington no atraviesa el mejor momento, ya que suma seis derrota consecutivas en la Temporada 2026 de la Liga estadounidense.
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Brian Schmetzer y sus dirigidos están por cumplir tres meses sin ganar un solo partido, por lo que necesitan cambiar rápidamente su historial y buscarán que la Leagues Cup les dé un envión anímico.
Por su parte, los Diablos Rojos llegan a este compromiso tras haber derrotado (3-1) al Necaxa, pero atrás tenían dos descalabros en fila.
Cayeron (1-2) con los Pumas en el Apertura 2026 y luego dejaron escapar el título del Campeón de Campeones de la Liga MX al perder (1-3) con el Cruz Azul.
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El club escarlata se presenta en esta edición con la responsabilidad de ser uno de los principales candidatos a levantar el trofeo, luego de que en 2025 fuera eliminado en los cuartos de final.
En la fase de Liga, cumplió al quedarse con el primer lugar de la tabla de la Liga MX, al sumar ocho de los nueves puntos posibles.
Sin embargo, en la primera ronda de la eliminación directa, perdió (5-6)con el Orlando City en tanda de penaltis y no cumplió con las expectativas.
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El partido entre el Toluca y el Seattle Sounders comenzará en punto de las 20:00 horas y la transmisión será a través de las pantallas de Apple TV e Imagen Televisión.
Sigue aquí el minuto a minuto del Toluca vs Seattle Sounders
Universal Deportes 09:00 PM
Termina el primer tiempo
Toluca gana 1-0
Universal Deportes 09:00 PM
Gol del Toluca
Jesús Gallardo anota el 1-0 a favor de los Diablos
Universal Deportes 09:00 PM
Empieza el partido
Universal Deportes 07:16 PM
Detalles del partido
Día: miércoles 5 de agosto
Hora: 20:00 horas
Transmisión: Imagen TV y Apple TV
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