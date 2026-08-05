La Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ) aseguró este miércoles la casa del muralista Jorge González Camarena como parte de una investigación iniciada por el posible despojo, denunciado por una familiar del artista, en la colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez.

El caso es uno de los expuestos durante las mesas de trabajo instaladas por la FGJ con vecinos de la colonia Del Valle, quienes denunciaron posibles casos de despojo en la zona.

La FGJ-CDMX aseguró este miércoles la casa del muralista Jorge González Camarena como parte de una investigación iniciada por el posible despojo, denunciado por una familiar del artista, en la colonia Del Valle. Foto: Especial.

La FGJ informó que el pasado 2 de julio, la denunciante regresó a su casa en la calle Martín Mendalde número 928 y no pudo abrir con su juego de llaves. Un familiar se asomó dentro de la casa y vio a un grupo de personas dentro.

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Posteriormente, el 13 de julio, un agente del Ministerio Público ordenó diversa diligencia, entre la cuáles se investigó en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, se realizaron entrevistas y policías de investigación revisaron la propiedad.

El agente del Ministerio Público solicitó a un juez de control el aseguramiento del predio como técnica de investigación.

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El caso es uno de los expuestos durante las mesas de trabajo instaladas por la FGJ con vecinos de la colonia Del Valle, en la alcaldía Benito Juárez. Foto: Especial.

La FGJ afirmó que la medida obedece preservar el bien mientras continúan las diligencias.

El aseguramiento fue autorizada el 4 de agosto y ejecutado este miércoles por agentes de la Policía de Investigación adscritos al Grupo Especial de Reacción e Intervención (GERI) y personal pericial especializado.

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