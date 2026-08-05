Metrópoli | 05-08-26 | 17:45 | Actualizada | 05-08-26 | 17:53 |

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la por intensificación de vientos con rachas fuertes de entre 60 y 69 km/h para la tarde y noche de este miércoles 5 de agosto en las demarcaciones: Benito Juárez, Coyoacán, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa y .

Este está previsto entre las 17:05 y las 20:00 horas.

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Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población retirar o asegurar objetos en exteriores; evitar caminar cerca de árboles grandes, postes de luz y espectaculares; y seguir las actualizaciones de Protección Civil.

vr/cr

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