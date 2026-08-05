La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta naranja por intensificación de vientos con rachas fuertes de entre 60 y 69 km/h para la tarde y noche de este miércoles 5 de agosto en las demarcaciones: Benito Juárez, Coyoacán, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa y Venustiano Carranza.

Este pronóstico está previsto entre las 17:05 y las 20:00 horas.

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Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población retirar o asegurar objetos en exteriores; evitar caminar cerca de árboles grandes, postes de luz y espectaculares; y seguir las actualizaciones de Protección Civil.

⚠️🍃 Se activa #AlertaNaranja por intensificación de #vientos con rachas fuertes para la tarde y noche del miércoles 05/08/2026, en las demarcaciones: @BJAlcaldia, @Alcaldia_Coy, @TuAlcaldiaGAM, @IztacalcoAl, @Alc_Iztapalapa y @A_VCarranza.



Atiende las recomendaciones y mantente… pic.twitter.com/JFm1DHXHdb — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 5, 2026

vr/cr