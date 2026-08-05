Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, tuvo un encontronazo con la excandidata a la presidencia Xóchitl Gálvez, quien acusó que la defensa de las audiencias en realidad es, el gobierno de Morena está intentando censurar y convertirse en auditores de la información.

Gálvez publicó un video en sus redes sociales de casi dos minutos y medio en el que aseguró que el Gobierno Federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, busca censurar a los medios al permitir que la autoridad determine qué información es verdadera o falsa.

Mencionó que el oficialismo exige derecho de réplica sin garantizarlo, recordando que el expresidente Andrés Manuel López Obrador le negó ese derecho en 2023.

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Asimismo, acusó al INE de omitir presuntos actos anticipados de campaña de Morena rumbo a las elecciones de 2027.

Citlalli Hernández responde a Xóchitl Gálvez

Como respuesta, la morenista Citlalli Hernández rechazó que se le niegue hablar y afirmó que la oposición tiene espacios dentro de medios como la televisión, radios, periódicos e incluso redes sociales para expresar sus críticas.

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Sostuvo que para millones de mexicanos, las Mañaneras del Pueblo son un espacio de "información, de derecho de réplica y de comunicación directa entre el gobierno y el pueblo que antes simplemente no existía".

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También, afirmó que los lineamientos sobre el derecho las audiencias no censuran, sino que sirven para fortalecer los derechos de las personas.

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"Pedir que los medios tengan un código de ética, una persona defensora de las audiencias y distingan entre información, opinión y publicidad no es censura, es fortalecer los derechos de la gente", explicó.

¿"Campañas adelantadas"?

Además, con respecto a las campañas anticipadas por parte de Morena, garantizó que no se trata de actos adelantados, sino de la "vida interna de un partido".

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Para finalizar, acusó a la panista de no conocer las organizaciones internas de un partido político así como tampoco construir una organización territorial.

"Hacer política también es organizar, dialogar y trabajar con la militancia, no solo aparecer como tú y el PRIAN, cuando empiezan las campañas", concluyó.

Bajo el argumento de defender a las audiencias, el gobierno de Morena pretende censurar y convertirse en auditores de la información. pic.twitter.com/qjROrTstNZ — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) August 5, 2026

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aov/bmc