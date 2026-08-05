La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó como “exagerado” el anteproyecto de presupuesto que presentó la Comisión Temporal de Presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE) para el ejercicio fiscal 2027, el cual asciende a 36 mil 119 millones de pesos, al considerar que supera de manera injustificada el costo de la elección federal de 2024.

Durante su conferencia matutina, la mandataria fue cuestionada sobre el incremento planteado por el órgano electoral y si haría un llamado a los consejeros para reducir el monto solicitado.

Sheinbaum respondió que la propuesta representa un aumento de alrededor de 15 mil millones de pesos respecto al costo de la elección de 2024, por lo que afirmó que no encuentra una justificación para ese incremento.

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“Están presentando una cifra 15 mil millones más arriba de lo que costó la elección de 2024. Entonces nos parece que es exagerada”, sostuvo.

La titular del Ejecutivo recordó que los comicios de 2024 implicaron una logística similar a la que se prevé para 2027 e, incluso, incluyeron la impresión de boletas para la elección presidencial y para el Senado, por lo que, a su juicio, el costo debería mantenerse en niveles semejantes.

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Consideró que, en todo caso, el presupuesto tendría que ajustarse únicamente por el efecto de la inflación acumulada entre 2025 y 2027, pero no registrar un incremento de la magnitud planteada por el INE.

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“Debería costar lo mismo que la del 24, con la inflación del 25, del 26 y del 27. Pero pedir 15 mil millones de pesos más nos parece exagerado, la verdad. No entendemos por qué va a costar más”, expresó.

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Las declaraciones de la presidenta se dan luego de que la Comisión Temporal de Presupuesto del INE presentó el anteproyecto para el ejercicio fiscal de 2027, el cual contempla un gasto total de 36 mil 119 millones de pesos, cifra que aún deberá ser discutida y, en su caso, aprobada por el Consejo General del instituto antes de ser enviada a la Cámara de Diputados para su análisis dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación.

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