La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, salió en defensa del exsecretario de Organización de su partido, Andy López Beltrán, quien ha sido señalado por realizar presuntos actos anticipados de campaña en su natal Tabasco, en donde busca competir por una curul en la Cámara de Diputados.

En conferencia de prensa de este martes, la dirigente guinda explicó que López Beltrán, quien es hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, actualmente se desempeña como Consejero Nacional de Morena, por lo que tiene tareas “como todos los militantes” en materia de organización.

“Hemos dicho una y otra vez que tienen los militantes que atender las tareas. Así que Andrés, por el contrario, está tomando las tareas militantes que todos debemos tomar en defensa de la soberanía y la transformación”, expresó.

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Montiel Reyes sostuvo que el tabasqueño está haciendo “lo que les estamos pidiendo a toda la militancia”, como combatir la desinformación, entregar ejemplares del periódico Regeneración y convencer a más personas de sumarse al proyecto de la autoproclamada Cuarta Transformación.

“Está haciendo lo que le toca, allá en su natal Tabasco”, garantizó.

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La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, en conferencia de prensa del 21 de julio de 2026. Foto: Diego Simón Sánchez/ EL UNIVERSAL

Montiel pide a May respetar reglas de austeridad

Sobre el gobernador de Tabasco, Javier May, quien fue visto viajando en primera clase la semana pasada, la morenista Ariadna Montiel reconoció que “no está bien viajar en primera clase”.

“Todos debemos mantener las reglas de austeridad, todos. Nuestra Presidenta mantiene esa política. Hay que respetar eso, yo creo que es para todos”, exigió.

En ese sentido, recordó que la presidenta Claudia Sheinbaum incluso intentó viajar a la final del Mundial 2026 en Estados Unidos en un vuelo comercial, el cual fue cancelado por las condiciones climáticas.

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La presidenta de Morena expresó su aprecio al gobernador May, quien en el pasado fue su jefe, y a quien calificó como “un hombre bueno, trabajador y muy empeñado en sus tareas”.

“Un error no lo hace un mal gobernante, por el contrario [...] Él es un buen hombre, un compañero de territorio. Errores todos tienen y está correcto que lo marquemos. Aquí no vamos a solapar a nadie y yo sé que no lo va a volver a hacer”, concluyó.

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El gobernador de Tabasco, Javier May. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

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