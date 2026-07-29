La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, respondió a los señalamientos de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, quien acusó al Gobierno Federal de negarle audiencia y de desatender temas prioritarios para la entidad, como la seguridad, la salud y el control del gusano barrenador.

En un mensaje difundido en redes sociales, Montiel sostuvo que el problema de la mandataria estatal "no es que le falte audiencia con la Presidenta", sino su "constante ausencia frente a los asuntos de Chihuahua".

La respuesta se dio luego de que la gobernadora de Chihuahua afirmara que anteriormente evitó confrontar al Gobierno Federal con la expectativa de obtener apoyo para el estado, pero aseguró que esa estrategia "no sirvió de nada".

Lee también Morena pide "serenidad" a Jaime Bonilla y a Marina del Pilar; llama a terminar desencuentro en Baja California

"¿Entonces de qué sirve quedarse callado?", cuestionó la gobernadora, quien además sostuvo que quienes han perdido credibilidad son las autoridades federales. "Ellos son los de la mentira. Yo no le miento a los chihuahuenses", declaró.

En respuesta, la representante de Morena rechazó que alguien le pidiera guardar silencio y, por el contrario, le exigió asumir su responsabilidad al frente del estado.

[Publicidad]

"Chihuahua necesita que hables y respondas por la presencia y actuación de agentes extranjeros en el estado y por la vulneración de la soberanía nacional", señaló.

Lee también Ariadna Montiel asiste a Campamento Nacional de Formación Política de Jóvenes de Morena; llama a el trabajo territorial

Montiel también criticó un viaje de la gobernadora a Europa y aseguró que, mientras estuvo fuera, la violencia continuó en la entidad.

[Publicidad]

"Te fuiste una semana a Europa y, como muestra de tu ineficiencia, el día de ayer hubo 10 homicidios en el estado", escribió.

Asimismo, defendió la presencia del Gobierno de México en Chihuahua al afirmar que la administración federal ha mantenido acciones mediante los Programas para el Bienestar, la restitución de tierras y la atención directa a comunidades indígenas.

"Ya transcurrió la mayor parte de tu administración y el tiempo se agota, pero nunca es tarde para comenzar. ¡Hazlo ya! Nadie te pide silencio, gobernadora. Te exigimos trabajo, verdad y resultados", finalizó.

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/bmc