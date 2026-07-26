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La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, asistió al 3er Campamento Nacional de Formación Política de Jóvenes de Morena 2026 y afirmó que el trabajo en territorio es la base del movimiento.
A través de redes sociales, Montiel Reyes explicó que conversó con las y los jóvenes sobre la historia política de México, la importancia de la conciencia histórica y la organización colectiva para seguir fortaleciendo el movimiento.
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“La lucha por la Transformación no termina con el acceso al poder; continúa todos los días con formación, organización y el compromiso de seguir construyendo un México con bienestar, justicia y soberanía”, dijo.
Adicionalmente, la morenista informó que sostuvo otra reunión de trabajo en Hidalgo con el objetivo de fortalecer la organización territorial y seguir construyendo, junto al pueblo, la transformación y el bienestar de las y los hidalguenses.
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