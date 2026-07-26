Autoridades federales ejecutaron tres órdenes de cateo en Zapopan, Jalisco donde detuvieron a cinco hombres y a un menor, vinculados a una célula delictiva relacionada con el grupo conocido como “Los Deltas”, brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Los cateos se realizaron en las colonias Mirador, Arboladas y Arcos de Guadalupe.

Los uniformados aseguraron 10 armas largas, tres armas cortas, cargadores y munición de diversos calibres, dosis de droga sintética, cuatro motocicletas, una camioneta y un vehículo, dinero en efectivo, equipo táctico y equipos de telefonía.

Caen en Jalisco seis presuntos delincuentes ligados a “Los Deltas” (26/07/2026). Foto: Especial

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El Gabinete de Seguridad informó que como resultado de trabajos de investigación e inteligencia orientados a debilitar grupos delictivos generadores de violencia, elementos de la Secretaría de Marina (Marina), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Fiscalía General de la República (FGR) catearon los inmuebles.

Las labores de vigilancia y seguimiento permitieron a los elementos obtener la ubicación de tres inmuebles en el municipio de Zapopan, vinculados con una red delictiva.

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Con la información recabada se obtuvieron de un Juez de Control las órdenes de cateo, las cuales fueron cumplimentadas de manera simultánea.

Caen en Jalisco seis presuntos delincuentes ligados a “Los Deltas”. Foto: Especial

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A los detenidos se les informaron sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica e integrará la carpeta de investigación correspondiente.

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El Gabinete de Seguridad refrendó su compromiso de trabajar de manera coordinada para desarticular grupos delincuenciales y detener a quienes generan violencia.

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