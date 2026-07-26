Pocos asistentes siguieron el llamado de acudir con la playera de la selección nacional al ciclotón dominical sobre Paseo de la Reforma.

El 24 de julio, el Instituto del Deporte de la Ciudad de México hizo una invitación para acudir este domingo con la playera verde en la jornada ciclista de las 8:00 a las 14:00 horas.

Convocatoria para usar la playera de la selección tuvo poca respuesta en ciclotón dominical; predomina ropa deportiva. Foto: Arturo Ordaz Díaz

Sin embargo, durante un recorrido realizado por EL UNIVERSAL sobre Paseo de la Reforma y Avenida Juárez se observó que fueron pocas las personas que decidieron usar esa vestimenta, ya que la mayoría portó ropa deportiva y de diferentes colores.

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Una de las asistentes que sí portó su playera de la selección mexicana, al igual que el perrito que venía con ella, comentó que siguió está indicación en redes sociales. “Está divertido, lo vi en la página de Facebook de Indeporte, ahí te puedes enterar de varias actividades”.

Convocatoria para usar la playera de la selección tuvo poca respuesta en ciclotón dominical; predomina ropa deportiva. Foto: Arturo Ordaz Díaz

En su contraparte, otros ciclistas refirieron que no se enteraron de este aviso, por lo que acudieron con la ropa que usan normalmente para hacer deporte. “No supimos, ahí para la próxima”.

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El ciclotón dominical contó con 66 kilómetros, desde la Basílica de Guadalupe hasta el Chapultepec, así como de la Glorieta de la Diana Cazadora hasta el Palacio de los Deportes sobre avenida Río Churubusco.

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