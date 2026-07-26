Este 26 de julio, Punch, el macaco japonés que se viralizó tras aparecer abrazado a un peluche de orangután de la marca IKEA, celebra su primer cumpleaños rodeado del afecto de miles de usuarios en plataformas digitales.

Un pequeño macaco japonés abandonado al nacer en el zoológico de la ciudad de Ichikawa, y que desde entonces no se separa de un peluche que se ha convertido en una madre improvisada, ha conquistado la atención del público en Japón y de las redes sociales. EFE/ Zoológico De La Ciudad Japonesa De Ichikawa

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Punch celebra un año

El pequeño primate, resguardado en el Jardín Zoológico y Botánico de Ichikawa, vivió un nacimiento complicado en julio de 2025 al ser abandonado por su madre tras el parto. Para estimular su desarrollo y sustituir la calidez maternal, los cuidadores le proporcionaron un juguete de peluche que le ayudó a ejercitar el reflejo de agarre, vital para la supervivencia de los recién nacidos en su especie.

Con el paso de los meses, la integración social del ejemplar generó constante seguimiento en redes sociales y la atención de la comunidad internacional. En el entorno digital, usuarios de diversas latitudes compartieron publicaciones bajo etiquetas como #HappyBirthdayPunch para conmemorar su primer año de vida y destacar imágenes de su avance físico.

Los reportes del propio recinto señalan que el macaco dejó por completo la dependencia hacia el objeto de tela, logrando una convivencia plena, jugando con otros miembros de su tropa y adaptándose a las normas jerárquicas del grupo.

De cría vulnerada a protector de los integrantes más jóvenes del recinto

El proceso de reintegración social de Punch no estuvo exento de polémica y atención mediática internacional. Durante las primeras etapas de convivencia con su grupo, diversos usuarios en redes sociales interpretaron las interacciones como casos de acoso o maltrato.

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Ante la inquietud del público, las autoridades del zoológico aclararon que los comportamientos observados correspondían a la disciplina social habitual dentro de la jerarquía de los macacos japoneses, asegurando que el ejemplar permanecía bajo vigilancia constante para garantizar su bienestar.

La popularidad del macaco transformó el recinto en un punto turístico clave, elevando la afluencia diaria entre 2 mil y 3 mil visitantes, una cifra significativamente superior a la habitual. Este fenómeno de masividad incluso derivó en incidentes de seguridad, como el arresto de dos ciudadanos extranjeros que ingresaron indebidamente al espacio de los primates para grabar contenido. Sin embargo, con el paso de las semanas, Punch comenzó a soltar paulatinamente el peluche, aprendió las reglas de la comunidad y logró ser aceptado por los adultos del grupo.

Hoy en día, la historia de Punch ha cerrado un ciclo de superación. En su etapa de adulto joven, el macaco ya no depende del objeto inanimado y ahora asume un rol activo en la protección de la comunidad: suele acercarse y cuidar a las crías más pequeñas que apenas se adaptan al colectivo, brindándoles el acompañamiento que él no tuvo en sus primeros meses.

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Foto: Captura de pantalla en redes sociales.

Entre los datos biológicos e historia del recinto expuestos en las fuentes destacan los siguientes puntos:

Especie y hábitat: El macaco japonés (Macaca fuscata) es una especie nativa de los bosques y montañas de Japón, reconocida por su enorme capacidad de adaptación a climas extremadamente fríos.

El macaco japonés (Macaca fuscata) es una nativa de los bosques y montañas de Japón, reconocida por su enorme capacidad de a climas extremadamente fríos. Monos de la nieve : Popularmente se les conoce como " monos de la nieve " debido a su hábito de habitar zonas nevadas y acudir a fuentes de aguas termales para regular su temperatura corporal en invierno.

: Popularmente se les conoce como " " debido a su hábito de habitar zonas nevadas y acudir a fuentes de aguas termales para regular su temperatura corporal en invierno. Jerarquía social: La convivencia de estos primates se rige por estructuras sociales matrilineales estrictas, donde las conductas de juego y el aseo mutuo resultan esenciales para evitar el aislamiento.

La convivencia de estos se rige por estructuras sociales matrilineales estrictas, donde las conductas de juego y el aseo mutuo resultan para evitar el aislamiento. Impacto turístico: La fama del pequeño primate provocó que turistas e incluso taxistas locales identificaran la ruta hacia el zoológico de Ichikawa únicamente al mencionar la palabra "Punch".

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