“Punch”: Cuidador del mono viral habla sobre su nacimiento; zoológico comparte tiernas imágenes

El mono “Punch” se ha convertido en una de las caras más famosas del 2026, pues a raíz del rechazo de su madre y las agresiones de su manada, el mono bebé encontró refugio en un peluche de orangután, acto que generó que el mundo entero colocara su atención en el Zoológico de Ichikawa, Japón.

Las hazañas de “Punch” son documentadas diariamente por miles de turistas que acuden a visitar el área de chimpancés. Sin embargo, poco se habla de los cuidadores que son clave en el desarrollo del bebé mono.

Por esta razón, la ciudad de Ichikawa, perteneciente a la prefectura de Chiba, reconoció su labor con un pequeño documental que está circulando en la red. Cabe mencionar que en el video también rescatan material adicional de "Punch" recién nacido, desatando ternura entre sus admiradores.

Leer también: Así se prepara la NASA para próxima misión espacial Artemis III; agencia alista cohete

Punch, el mono viral en redes sociales. Foto: Especial

Cuidador de "Punch" habla sobre el desarrollo del bebé mono

Punch nació el 26 de julio del 2025, debido a que su madre no pudo cuidarlo, fue separado del resto y el personal del parque se encargó de sus cuidados y su alimentación, creando un lazo que perdura hasta la fecha.

“Pasó mucho tiempo con nosotros, los humanos y sólo empezó a conocer las reglas de los monos cuando entró al grupo, así que a veces los demás lo regañan. Pero en vez de quedarse triste, cambia de ánimo rápidamente y vuelve a jugar con los otros”, dijo el cuidador.

Cuando "Punch" acaparó el ojo mediático gracias a los videos compartidos por los turistas, la afluencia de visitantes creció exponencialmente, generando interés en los macacos japoneses: “Gracias a 'Punch' muchas personas han venido al parque y he podido hablar con ellas de monos. 'Punch' ha creado lazos y gracias él he conocido a mucha gente”, señaló.

Asimismo, gracias a la campaña de donaciones para el Zoológico de Ichikawa, la isla de los monos, así como otras áreas del recinto, mejorarán sus condiciones logrando que más de 300 animales tengan una mejor calidad de vida.

También te interesará:

Sarampión en México: ¿cuáles son los principales síntomas de la enfermedad?; conoce el tratamiento eficaz

VIDEO: cubano en México reacciona a tiendas 3B; “esto en mi país sería un lujo”

¿Dónde tramitar la tarjeta INAPAM en CDMX? No te pierdas los beneficios en el 2026

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dcs