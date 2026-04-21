Así se prepara la NASA para próxima misión espacial Artemis III; agencia alista cohete

Tras el amerizaje de la misión espacial Artemis II, la cual se encargó de explorar el espacio profundo durante 10 días y compartió increíbles hallazgos como el lado oculto de la Luna, la NASA se prepara darle continuidad.

La tripulación conformada por los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy rompió el récord de la mayor distancia a la que un vuelo ha llegado al espacio, alejándose 406 mil 778 kilómetros de nuestro planeta.

Uno de los objetivos de este viaje de prueba, fue buscar el camino para futuras expediciones a la Luna y sentar las bases para llegar a Marte. Por este motivo, está causando revuelo que a menos de un mes de su despegue, la agencia espacial ya se encuentra trabajando en lo que será la misión Artemis III.

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La NASA compartió nuevas imágenes captadas por los astronautas de la misión Artemis, que el viernes debe amerizar en el océano Pacífico. Foto: NASA

Así se prepara la NASA para próxima misión espacial Artemis III

Por medio de redes sociales, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), compartió las primeras fotos del cohete espacial de la nueva misión.

“Con Artemis II de regreso a la Tierra de manera segura, la NASA ha comenzado a transportar el núcleo del cohete para la misión Artemis III“, escribió.

Con dicha foto, la NASA presentó la sección más grande, del cohete SLS (Space Launch System) de la agencia, que lanzará a la misión Artemis III en 2027, un avance clave en el camino hacia la primera misión tripulada de alunizaje.

Con 65 metros de altura, la etapa central completa consta de las cuatro quintas partes superiores del cohete. Foto: NASA

Con 65 metros de altura, la etapa central completa consta de las cuatro quintas partes superiores del cohete, junto con su sección de motores que, durante el lanzamiento y el vuelo, funcionará durante más de ocho minutos, generando más de 900.000 kilogramos de empuje para impulsar a los astronautas dentro de la nave espacial Orion de la NASA hacia la órbita.

With Artemis II safely back on Earth, NASA has begun shipping the core stage for the Artemis III rocket to @NASAKennedy.



Artemis III will test rendezvous and docking capabilities needed to land Artemis IV astronauts on the Moon in 2028. https://t.co/RfhWoO907P pic.twitter.com/w0sE6qHM0X — NASA (@NASA) April 20, 2026

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