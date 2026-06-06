La Secretaría de Gobernación (Segob), la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el ISSSTE continúan las negociaciones con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) con el objetivo de alcanzar acuerdos acerca de las principales demandas del magisterio, entre ellas la desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm) y cambios al sistema de pensiones derivado de la Ley del ISSSTE de 2007.

En un comunicado conjunto, el secretario de educación pública, Mario Delgado, afirmó que el gobierno federal mantiene el diálogo con las múltiples representaciones de la CNTE y destacó que ya existe una ruta de trabajo para atender las dos principales exigencias del movimiento magisterial.

Respecto a la reforma educativa, señaló que se mantiene el compromiso de campaña de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para desaparecer la Usicamm. Para ello, explicó, se propuso una ruta con fechas específicas que permita presentar durante el próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión una iniciativa que garantice los derechos laborales de los docentes, fortalezca la transparencia y elimine prácticas de nepotismo, favoritismo y corrupción en los procesos de ingreso y promoción.

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Delgado indicó que la nueva propuesta deberá construirse con la participación de maestras y maestros de todo el país, a través de consultas escuela por escuela, con el objetvo de definir conjuntamente los alcances de la reforma.

En materia de pensiones, el director general del ISSSTE, Martí Batres, reiteró que el gobierno mexicano considera que la reforma de 2007 fue una medida perjudicial para los trabajadores al servicio del Estado, pero reconoció que su abrogación total enfrenta dificultades financieras debido al alto costo que implicaría para las finanzas públicas.

Explicó que revertir completamente el esquema requeriría recursos equivalentes a aproximadamente 20 puntos del Producto Interno Bruto (PIB), debido a que desde 2007 dejó de operar el sistema solidario de pensiones.

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Ante ello, informó que el Gobierno de México propuso la creación de una aseguradora pública que opere de modo coordinado con PENSIONISSSTE con el fin de fortalecer la opción pública dentro del sistema de cuentas individuales.

Según detalló, PENSIONISSSTE es actualmente la afore pública con las comisiones más bajas del mercado y la nueva aseguradora tendría también costos reducidos, lo que permitiría incrementar los recursos destinados a las pensiones de los trabajadores.

Agregó que, mediante dicho esquema, los servidores públicos que opten por ambas instituciones podrían mantener la totalidad de sus ahorros dentro del sector público, sin necesidad de recurrir a bancos o administradoras privadas.

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Batres destacó además que durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador se impulsaron reformas para reducir las comisiones cobradas por las afores, lo que permitió que actualmente se ubiquen por debajo del promedio internacional. Indicó que se estima que alrededor de 175 mil millones de pesos que habrían sido cobrados en comisiones hasta 2030 permanecerán en las cuentas individuales de los trabajadores.

Asimismo, defendió la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar, mecanismo que complementa los recursos obtenidos por medio de las cuentas individuales para que los trabajadores puedan alcanzar una pensión equivalente a su último salario como empleados activos y evitar una disminución significativa de ingresos al momento del retiro.

Por su parte, la secretaria de gobernación, Rosa Icela Rodríguez, afirmó que los maestros cuentan ya con una propuesta concreta con la finalidad de avanzar tanto en el tema de pensiones como en los mecanismos de ingreso y promoción docente.

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La funcionaria subrayó que permanecen abiertos los espacios de negociación a nivel nacional y estatal, pero llamó a la CNTE a concluir las movilizaciones para evitar mayores afectaciones a las actividades escolares y a diferentes sectores económicos de la Ciudad de México.

“Hacemos un exhorto a concluir esta protesta y no afectar más las clases de niñas y niños que están próximos a concluir el ciclo escolar, así como evitar afectaciones a trabajadores, visitantes y comerciantes del Centro Histórico de la Ciudad de México”, señaló.

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