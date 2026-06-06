La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) amagó con movilizarse en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y el Estadio Ciudad de México durante la próxima semana, como parte de la escalada de acciones que analiza tras considerar insuficientes las respuestas presentadas por el gobierno federal a sus demandas centrales.

Ayer, el magisterio disidente acordó bloquear Reforma y durante un mitin realizado frente a la Bolsa Mexicana de Valores, el secretario general de la Sección 9 de la CNTE, Pedro Hernández, aseguró que el movimiento contempla acciones tanto en el aeropuerto capitalino como en instalaciones vinculadas con el Mundial de Futbol 2026.

“Sí vamos a ir a ver cómo está el costo de los aviones, también lo estamos anunciando. No estamos todavía diciendo tal día. Si alguien tiene algún vuelo, por favor esté pendiente”, declaró el dirigente ante los maestros concentrados en el bloqueo.

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Pero no fue la única advertencia. Hernández también hizo referencia al estadio que será sede de la inauguración de la Copa del Mundo.

“Hay que ir a ver cuánto cuestan los boletos de avión, cómo quedó el estadio”, expresó al insistir en que las acciones de protesta continuarán mientras no exista una respuesta favorable a las exigencias de la Coordinadora.

Más adelante confirmó que el inmueble deportivo forma parte de los puntos que la organización prevé visitar en los próximos días. “Sí vamos a ir al Estadio Azteca, no sé qué día de la próxima semana”.

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Explicó que estas medidas forman parte de la discusión que mantienen las bases magisteriales tras las mesas de negociación sostenidas esta semana con funcionarios federales.

Hernández afirmó que la propuesta gubernamental para desaparecer la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm) no resuelve el conflicto de fondo.

“Nos ofrece para resolver este conflicto que va a haber una ruta para desaparecer Usicamm y que para el 15 de septiembre ya no va a estar. ¿Por eso venimos a luchar? Usicamm es apenas una unidad administrativa”, sostuvo.

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También cuestionó la propuesta presentada en materia de pensiones, al señalar que no contempla la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, considerada por la CNTE como la principal demanda del movimiento.

Mientras la Sección 9 advertía sobre nuevas acciones en la capital del país, desde Chiapas la dirigencia de la Sección 7 llamó a reforzar el plantón nacional instalado en el Centro Histórico.

En su mensaje, el secretario general de la Sección 7, Isael González, afirmó que las propuestas presentadas por el gobierno federal no atienden las demandas centrales del magisterio disidente.

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El dirigente indicó que la CNTE mantiene como principales exigencias la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, el retorno al sistema solidario de pensiones, la jubilación a los 28 años de servicio para las mujeres y a los 30 para los hombres, así como el regreso al salario mínimo como referencia para el cálculo de las jubilaciones.

González Vázquez informó que más de mil 700 maestros chiapanecos participan actualmente en el plantón instalado en la Ciudad de México y convocó a más docentes a trasladarse a la capital a partir del próximo lunes.

La jornada de protesta de este viernes transcurrió entre bloqueos, discursos y actividades recreativas sobre Paseo de la Reforma. Mientras los dirigentes delineaban la siguiente fase de movilizaciones, algunos maestros organizaron partidos improvisados de futbol y realizaron dominadas con el balón en plena avenida.

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Los cierres se concentraron en puntos como el Ángel de la Independencia, donde se ubicó un grupo de aproximadamente 50 manifestantes, así como en la Glorieta del Ahuehuete, con cerca de 150 docentes que afectaron la circulación en Reforma y Río Rhin.

Otro de los puntos fue el cruce de Reforma e Insurgentes.

CNTE sección 22

La Sección 22 de Oaxaca de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) dejó plantados este viernes a los titulares de las secretarías de Educación Pública y de Gobernación, Mario Delgado y Rosa Icela Rodríguez, respectivamente, al no presentarse a una mesa de negociación programada la mañana de ayer en la Segob.

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El encuentro había sido convocado para atender exclusivamente las demandas estatales del magisterio oaxaqueño, en una ruta de diálogo paralela a las negociaciones nacionales que la CNTE mantiene con el gobierno federal en torno a la Ley del ISSSTE de 2007, las pensiones y otros temas laborales.

Sin embargo, la representación sindical no acudió a la cita, por lo que la mesa no pudo instalarse y los funcionarios federales se quedaron sin interlocutores para abordar la agenda específica de Oaxaca.

De acuerdo con la convocatoria, el encuentro estaba destinado a revisar una serie de planteamientos que la Sección 22 considera prioritarios para el sistema educativo estatal y que, según el magisterio, requieren atención inmediata por parte de las autoridades federales y locales.

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