Ante las protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en el Centro Histórico, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, advirtió que su Gobierno no caerá en provocaciones y apostó por el diálogo para lograr una solución pacífica del conflicto.

A través de un video que publicó en redes sociales, junto al secretario de Gobierno, César Cravioto y el jefe de la Policía, Pablo Vázquez Camacho, la mandataria capitalina se pronunció porque no haya más violencia en la CDMX y, por el contrario se avance en las mesas de dialogo para llegar a soluciones.

“Esta ciudad no se detiene, esta ciudad sigue trabajando para ti. Tenemos un gran equipo de Gobierno y de Seguridad que están todos los días a tu servicio y garantizando que esta ciudad siga adelante; y nosotros seguimos también devolviéndole a la población, en onras, servicios, acciones, los recursos, los impuestos, el ingreso que tenemos para administrar”, dijo.

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Asegura que ya se tomaron medidas para mitigar las afectaciones en el Centro Histórico

Aseguró que la administración capitalina sabe de las afectaciones que han causado las recientes movilizaciones en la población y en los comerciantes del Centro Histórico, por lo que afirmó que se han tomado medidas al respecto, a la par que se realizan también las mesas de diálogo por parte del Gobierno federal.

En su oportunidad, el secretario de Gobierno, César Cravioto, explicó que desde el inicio de las movilizaciones ha estado en comunicación constante con los empresarios de esta zona de la CDMX, y se reunió con ellos el pasado martes para llegar a acuerdos, como la apertura de cuatro accesos a la zona del Centro Histórico.

Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, detalló que se desplegaron 800 elementos de seguridad para reforzar la zona del Centro Histórico, lo que ha ayudado a mejorar el flujo de visitantes y transeúntes en el punto.

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Además, se desplegaron 350 elementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito, acompañados con 50 motocicletas y 45 patrullas, para dar acompañamiento a las movilizaciones.

En la Ciudad de México trabajamos todos los días por el bienestar de la gente. Reforzamos el trabajo y la coordinación interinstitucional para garantizar seguridad. pic.twitter.com/NszxUZcUPw — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) June 5, 2026

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jecg